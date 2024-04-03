Voltify ve Beefull işbirliği ile elektrikli otomobillerde yüzde 20 indirimli şarj...

Yayınlanma: 03.04.2024 - 15:27

Güncelleme: 03.04.2024 - 15:27

Türkiye'nin ilk elektrikli araç kiralama platformu Voltify ile elektrikli araç şarj istasyonu operatörü Beefull, yeni bir işbirliğine imza attı. Voltify müşterileri, bu işbirliği sayesinde Beefull'un şarj istasyonu ağından yüzde 20 indirimli fiyatlarla faydalanabilecek. Voltify ve Beefull’un bu işbirliği, Türkiye’de araç kiralamada da elektrikli araçların kullanımını teşvik eden bir anlaşma olarak öne çıkıyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK

İki şirket arasında kurulan işbirliği, elektrikli araç kullanımını teşvik etmenin yanı sıra sürdürülebilir enerji kullanımını da destekleyecek. Yüzde 20 oranındaki indirim, Voltify kullanıcılarının maliyetlerini düşürerek elektrikli araç kullanımını daha cazip hale getirecek. Beefull CGO'su Alper Arın, “E-Mobilite, çevremiz ve dünyamız için önemli bir adım ve bu adımın bir parçası olmak bize gurur veriyor” diyerek bu işbirliği ile elektrikli araç kullanıcılarının hayatlarını kolaylaştırma ve enerji ihtiyaçlarını sürdürülebilir bir şekilde karşılama hedeflerine önemli bir katkı sağladığını belirtti.

Voltify Kurucu CEO’su Mehmet Yiğit ise müşterilerine sundukları ek değer ve sürdürülebilirlik adına attıkları bu adımın önemine vurgu yaptı ve şunları söyledi: “Voltify olarak Beefull ile başlattığımız bu yeni kampanya ile müşterilerimize en iyi elektrikli araç deneyimini yaşatma misyonumuz doğrultusunda bir adım daha attık. Bu adımlarımızın sonucunda sürdürülebilir bir dünya için ülkemizde de elektrikli araçların diğer gelişmiş ülkelerin hızında yaygınlaşacağına inanıyoruz.”