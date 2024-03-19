İngiliz sofralarının vazgeçilmezi: Beef Wellington

Yayınlanma: 19.03.2024 - 15:02

Güncelleme: 19.03.2024 - 15:02

Beef Wellington, adını 1. Dük Wellington'dan alan, İngiliz mutfağının klasikleşmiş ve zarif yemeklerinden biridir. Bu lezzetli yemek, sığır filetosunun mantar duxelles (mantar püresi), ıspanak ve genellikle de püre haline getirilmiş foie gras (ördek ciğeri) ile sarıldıktan sonra taze hamur içinde pişirilmesiyle hazırlanır. Sonuç, dışı kızarmış, içi ise mükemmel şekilde pişmiş, zengin lezzetlerin muhteşem bir birleşimidir.

Malzemeler

1 adet sığır fileto

Tuz ve karabiber

Zeytinyağı

250 gram mantar

2 diş sarımsak

1 soğan

Taze maydanoz

150 gram ıspanak

150 gram foie gras (isteğe bağlı)

1 adet yufka veya milföy hamuru

1 adet yumurta (üzerini kaplamak için)

Hazırlık

Sığır filetosunu tuz ve karabiberle ovun. Ardından zeytinyağıyla iyice marine edin ve buzdolabında 30 dakika dinlendirin.

Mantarları, sarımsakları ve soğanı ince bir şekilde doğrayın. Taze maydanozu da ince kıyın.

Bir tavada zeytinyağını ısıtın ve mantarları ekleyip suyunu çekene kadar kavurun. Ardından sarımsak, soğan ve taze maydanozu ekleyin.

Mantar karışımını ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Ayrı bir tavada ıspanakları hafifçe soteleyin ve ocaktan alarak soğumaya bırakın.

Sığır filetosunu kızartmak için tavayı iyice ısıtın ve eti her iki tarafı da güzelce kızartın. Ardından eti ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Yufka veya milföy hamurunu açın ve üzerine ıspanakları, mantar karışımını ve (isteğe bağlı olarak) foie gras'ı yayın.

Etin üzerine sarmak için hazırlanan hamuru koyun ve güzelce sarın. Eğer fazla hamur varsa kesin.

Yumurtayı çırpın ve hamurun üzerine sürün.

200 derece önceden ısıtılmış fırında, hamurun kızarıp pişene kadar yaklaşık 30-40 dakika pişirin.

Dilimleyerek servis yapın ve tadını çıkarın!