Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 2025 sınav takvimi doğrultusunda, 116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi Sınavı, 24 Ağustos 2025 Pazar günü tamamlandı. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonuçları nasıl öğrenilir?
ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) yayımladığı sınav takvimine göre, 116. Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları, 12 Eylül 2025 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi web sitesi www.egm.gov.tr/ozelguvenlik üzerinden ilan edilecek.
ÖGG SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Sonuçlar, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve diğer gerekli bilgilerle sisteme giriş yaparak sonuçlarını kolayca öğrenebilecek.