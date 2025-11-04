Oğlu 'aklı yerinde değil' demişti... İbrahim Tatlıses'in avukatından açıklama: Dava reddedildi!

Türkücü İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses tarafından açılan vesayet davası mahkeme tarafından reddedildi. Mahkeme, İbrahim Tatlıses’in akıl sağlığının tam olduğunu ve kendi işlerini görebildiğini belirledi.

İbrahim Tatlıses’in avukatlarından Umut Köroğlu, dava sürecine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Son günlerde bazı basın yayın organlarında müvekkilimiz İbrahim Tatlıses hakkında gerçeği yansıtmayan haberler yapılmakta olup, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bu açıklamanın yapılması zaruri hale gelmiştir. Müvekkilimiz hakkında, akıl hastalığı veya zayıflığı bulunduğu iddiasıyla oğlu Ahmet Tatlıses tarafından açılan vesayet davası, yapılan yargılama sonucunda reddedilmiştir. Mahkeme, İbrahim Tatlıses’in akıl sağlığının tam olduğunu, kendi işlerini görebildiğini ve bakım ya da korunma ihtiyacının bulunmadığını tespit etmiştir.”

Açıklamada ayrıca, dava sürecinde Ahmet Tatlıses’in kullandığı küçük düşürücü ifadeler nedeniyle mahkemenin koruma ve uzaklaştırma kararı verdiği de belirtildi:

“Yargılama sürecinde oğlu Ahmet Tatlıses tarafından kullanılan incitici ifadeler nedeniyle, müvekkilimizin kişilik haklarının korunması amacıyla bir araya gelmemeleri ve yan yana bulunmamaları yönünde koruma ve uzaklaştırma kararı mahkemece kabul edilmiştir.”

Köroğlu, sanatçının sağlık durumunun yerinde olduğunu vurgulayarak, “Müvekkilimiz İbrahim Tatlıses, hayatı boyunca ailesine adanmış, kendi elleriyle kurduğu düzeni bugün de korumakta ve üretmeye devam etmektedir. Fiil ve tasarruf yetkisi mahkeme kararıyla tam olarak sabittir. Kamuoyunun bu gerçeğe saygı göstermesini önemle rica ederiz” ifadelerini kullandı.