Oğlu Doğukan Manço açıkladı: Barış Manço'nun otomobili Belçika'dan Türkiye'ye getirilecek

Yayınlanma: 13.06.2023 - 14:43

Güncelleme: 13.06.2023 - 14:45

1 Şubat 1999'da hayatını kaybeden, unutulmaz sanatçı Barış Manço'nun ölümünden kısa bir süre önce Belçika’da bir otomobil satın aldığı biliniyordu. Barış Manço’nun oğlu Doğukan Manço’ya babasının söz konusu arabasının akıbeti soruldu.

Habertürk’ten Atakan Makar’ın haberine göre, Doğukan Manço aracın Belçika'da olduğunu ve 20 sene kullanılmadığını söyledi.

"BELÇİKA'DA DİYE ZARAR GELMEDİ"

Manço, babasının eski arabasını getirmek istediğini söyleyerek şöyle konuştu:

“Babamın Türkiye'deki birçok aracı zamanında haczedildi. Birçok insan bunu bilmiyor, ben de konuşmak istemiyorum fakat Belçika'da diye o araca zarar gelmedi. O araç da 20 sene kullanılmadı. Onu buraya getirmek istiyorum ve sergilemek istiyoruz. Bakanlığa başvuru da yaptım, sıcak bakıldı ama şu an yalnız kaldım. O aracı buraya kullanmak için değil, Barış Manço severler ziyaret edebilsin diye getireceğiz. Baştan sona da restorasyonunu kendim yapacağım.”