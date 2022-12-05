Oğlum filminin konusu ne, oyuncuları kim?

05 Aralık 2022 Pazartesi, 18:14

Oğlum (My Son), yönetmenliğini üstlenen Christian Carion'un, senaristliğinde Laure Irrmann ile birlikte çalıştığı, 2017 yapımlı bir gerilim filmidir.

OĞLUM FİLMİNİN KONUSU NE?

Çocuğunun ortadan kaybolması, bir adamı gerçeği bulması için karanlık bir yola gönderir.

OĞLUM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Guillaume Canet

Mélanie Laurent

Olivier de Benoist

OĞLUM FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Oğlum filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.8 olarak belirlenmiştir.