Oğlum filminin konusu ne, oyuncuları kim?

2017 yılında vizyona giren Fotoğraf filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Fotoğraf filminin konusu ne? Fotoğraf filminin oyuncuları kim? Fotoğraf filminin IMDb puanı kaç?

cumhuriyet.com.tr
05 Aralık 2022 Pazartesi, 18:14
Oğlum filminin konusu ne, oyuncuları kim?
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Oğlum (My Son), yönetmenliğini üstlenen Christian Carion'un, senaristliğinde Laure Irrmann ile birlikte çalıştığı, 2017 yapımlı bir gerilim filmidir.

OĞLUM FİLMİNİN KONUSU NE?

Çocuğunun ortadan kaybolması, bir adamı gerçeği bulması için karanlık bir yola gönderir.

OĞLUM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Guillaume Canet

Mélanie Laurent

Olivier de Benoist

OĞLUM FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Oğlum filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.8 olarak belirlenmiştir.


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