Öğrencisini istismardan tutuklanan öğretmenin savunması şoke etti

Yayınlanma: 10.01.2024 - 16:19

Güncelleme: 10.01.2024 - 16:19

ABD'nin Missouri eyaletinde bir okulda matematik öğretmeni olarak çalışan 26 yaşındaki Hailey Nichelle Clifton-Carmack, reşit olmayan öğrencisini istismar etmek suçuyla Cuma günü Teksas'ta tutuklandı.

ABC'ye göre Clifton-Carmack, iddia edilen ilişkiden haberdar olduğunu söyleyen bir okul çalışanının polise ihbarı sonucu gözaltına alınmıştı.

Hailey Nichelle Clifton-Carmack



BELGELERİ SUNAN BİR ÖĞRENCİ

CBS yayın kuruluşu tarafından görülen mahkeme belgelerine göre, ilişkiyi bir okul çalışanına bildiren, kimliği açıklanmayan bir öğrenci, "kurbanın sırtının çiziklerle dolu olduğunu" gösteren resimler de sundu.

Clifton-Carmack Aralık ayında sorgulandı, fakat iddiaları şiddetle reddetti. Bu süreçte, soruşturmanın bir parçası olarak telefonuna el konuldu ve polisler kendisi ile mağdur olduğu iddia edilen kişi arasında geçen mesajları inceledi.

'BABA İLİŞKİDEN HABERDAR' İDDİASI

Öte yandan, mağdur öğrencinin babası da bu ilişkiden haberdar olmak; oğlu ile Clifton-Carmack cinsel ilişkiye girdiği sırada aynı evde bulunmak ve buna göz yummak iddialarıyla suçlanıyor.

Mahkeme raporlarına göre çocuğu, "birinci dereceden tehlikeye atmakla" suçlanan baba, 10 yıla kadar hapis cezası alabilir.