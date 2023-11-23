Yayınlanma: 23.11.2023 - 20:02

Güncelleme: 23.11.2023 - 20:02

Eğitim, toplumların kalbinde bir dönüşüm yaratırken, bu değişimdeki anahtar figürler hiç şüphesiz öğretmenlerdir. Onlar, bilgiyi paylaşmanın ve öğrencilerini aydınlatmanın gururunu yaşayan gerçek kahramanlardır. Bugün, Mustafa Kemal Atatürk'ün Millet Mektepleri Başöğretmenliği'ni kabul ettiği tarih olan 24 Kasım'da, öğretmenlerimizin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hatırlayarak, onlara olan sevgi ve minnettarlığımızı ifade ediyoruz. Peki, Öğretmenler Günü'nün tarihçesi nedir? 24 Kasım Öğretmenler Günü hakkında kutlama mesajları... Öğretmenler Günü hakkında şiirler

Öğretmenler Günü'nün Tarihçesi:

Öğretmenler Günü, Türkiye'de 1981 yılında 24 Kasım tarihinde kutlanmaya başlanmıştır. Bu tarih, Mustafa Kemal Atatürk'ün Millet Mektepleri Başöğretmenliği'ni kabul ettiği gün olarak belirlenmiştir. Atatürk, eğitimin önemine vurgu yaparak, "Millet Mektepleri Başöğretmenliği"ni kabul etmiş ve bu günü öğretmenlere adanmış bir gün olarak ilan etmiştir. Bu özel gün, her yıl 24 Kasım'da, öğrencilerin ve toplumun öğretmenlere duyduğu sevgi ve saygının bir ifadesi olarak kutlanmaktadır.

24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlama Mesajları:

Sevgili Öğretmenim, sizin sayenizde öğrenmenin ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun! Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün armağanı olan bu özel günde, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutlarım. Öğrencilerinizin hayatında bıraktığınız iz, öğrettiklerinizin ışığı hiç sönmesin. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun! ğitimdeki emekleriniz ve öğrencilere kattıklarınız için teşekkür ederiz. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun! Sevgili öğretmenim, her bir öğrencinizin hayatında bıraktığınız iz hiç silinmeyecek. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nüzü en içten dileklerimle kutlarım. Öğretmenlerimiz, yarının liderlerini yetiştiren kahramanlardır. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun, minnettarız! Öğrencilerinizin başarıları, sizin öğretmenlikteki büyük başarılarınızdır. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nüzü coşkuyla kutlarım. Eğitimdeki fedakarlığınız ve sevginiz için teşekkür ederiz. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun, değerli öğretmenlerimiz! Bilgiyle donattığınız genç zihinler, aydınlık bir geleceğe yol açıyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nüzü kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım. Siz öğretmenler, yüreklerimizi aydınlatan ışıksınız. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun, minnettarız ve gururluyuz!

Öğretmenler Günü İçin Şiir:

"Öğretmenim"

Bilgiyle donattın yüreğimi,

Aydınlattın her sabahımı.

Bir umut ışığı oldun bana,

Öğretmenim, en değerli varlığım.

Kitapların arasında açtığın pencereden

Baktım dünyaya, öğrendim her şeyi.

Bana kattığın değerlerle büyüdüm,

Öğretmenim, izinde yürüdüm.

Sabırla dinledin her sorumu,

Açtın aydınlık kapıları bana.

Ellerini bilgiye değdiren sevgi,

Öğretmenim, yollar açtı önüme.

24 Kasım'da kucaklıyorum seni,

Minnettarlığımı sunuyorum sana.

Öğretmenim, en güzel hediyeler sana,

Öğretmenler Günü kutlu olsun sana.

"Eğitim Feneri"

Öğretmenim, adını anarken yüreğimde bir sevda,

Sizsin eğitimin feneri, aydınlığa götüren ada.

Bilgi dolu kelimelerin nefesiyle doluyor sınıf,

Kitaplarla donanmış düşünceler, her öğrenciye saf.

Sabırla örüyorsunuz her bir öğrencinin geleceğini,

Ufkunu açıyorsunuz, umutla doluyor her yürek, her geçen güneceğini.

Eğitim yuvası sizinle daha anlamlı,

Her ders bir macera, her soru bir yolculuk, bilgiyle dolu bu sal.

Yılmadan, bıkmadan aydınlatıyorsunuz yolları,

Öğrencileriniz sizinle dolup taşıyor, bilgi ve sevgi dolu kolları.

Öğretmenim, bu şiir size minnettarlığımın bir ifadesi,

24 Kasım'da ellerinizden öpüyorum, yüreğinizden sevgilerle selam ediyorum.

Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun!