Oğuzcan Oymak yeni albüm gelirini sokak hayvanlarına bağışlayacak
Geçen sene "Bu Sefer Olmadı" adlı teklisi ile tanınan sanatçı Oğuzcan Oymak, yeni albümü 'Görmezden Gelir Zaman'ın dinlenme gelirini sokak hayvanlarına bağışlayacak.
Sanatçı Oğuzcan Oymak, piyasaya yeni sürdüğü 'Görmezden Gelir Zaman' albümünün dinlenme gelirini sokakta zor şartlarda yaşayan, bakıma ve tedaviye ihtiyacı olan hayvanlara bağışlayacağını açıkladı. Albümde 7 parça seslendiren Oymak'ın bu davranışının örnek teşkil etmesi bekleniyor. Oymak, geçen sene piyasaya çıkardığı "Bu Sefer Olmadı" adlı teklisi ile tanınmıştı.
Burak Keleş’in müzik yönetmenliğini üstlendiği yeni albümde Tarık Çalışkan, Özgür Taş, Mahir Çelebi, Ülker Sarı, Görey Beydağı, Volkan Coşar, Onur Çalışkan da enstrümanlarıyla Oymak'a eşlik ediyor.
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