Oğuzhan Koç'tan Dilan Çiçek Deniz'e yanıt: 'Beni Tanıyanlara...'

Oğuzhan Koç ile Dilan Çiçek Deniz hakkında aşk iddiaları son günlerde hayranlarının gündemindeydi. Olayı yalanlayan Dilan Çiçek Deniz, olayla ilgili tepkisini gösterdikten sonra Oğuzhan Koç'tan kendisine manidar bir yanıt geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.09.2023 - 13:20
Oğuzhan Koç'tan Dilan Çiçek Deniz'e yanıt: 'Beni Tanıyanlara...'
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Meslektaşı Mert Yazıcıoğlu’ndan kısa bir süre önce ayrılan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, geçen mayıs ayında Demet Özdemir'den boşanan şarkıcı Oğuzhan Koç ile adının aşk dedikodularına karışmasıyla ilgili Instagram hesabından açıklama yaptı.

"TANIMIYORUM"

Deniz "Hiç tanımadığım Oğuzhan Koç ile hakkımda çıkan ‘Aşk mı yaşıyorlar?’ haberi tamamen yalandır. Sadece 15 dakika kaldığım mekanda tesadüfen aynı karede yer aldığım ve yan yana durduğumuzu bile farketmediğim biriyle sormadan, araştırmadan yapılan haber, magazin haberciliği değil kişilik haklarına tacizdir… Birisi kuyuya bir taş atıyor ve teyit edilmeden yapılan bu haberlerin insanlara verdiği psikolojik zarar maalesef düşünülmüyor. Bu habercilik anlayışının değişmesi için artık gereken neyse yapacağım" ifadelerini kullandı.

"BENİ TANIYANLARA"

Deniz’in bu açıklamasının ardından Oğuzhan Koç’tan hayranları şaşırtan bir yanıt geldi.

Konser videosu paylaşan Oğuzhan Koç, "Beni tanıyanlara şarkılar söylediğim bir akşam" notunu düştü.

İkili arasında gerçekleşen bu olay sosyal medyada gündem olurken kafaları karıştırdı.


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Oğuzhan Koç Dilan Çiçek Deniz Mert Yazıcıoğlu Demet Özdemir

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