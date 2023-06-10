Son hali gündem olmuştu: Dilan Çiçek Deniz'den 'estetik' iddialarına yalanlama
Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, reklam yüzü olduğu markanın davetinde görüntülendi. Yüzündeki değişimle dikkat çeken oyuncunun Fransız askısı işlemi ile yüzünü gerdirdiği ve çene dolgusu yaptırdığı ileri sürüldü. Deniz'in son halini görenler gözlerine inanamadı. Ünlü oyuncu son olarak makyajsız halini paylaşarak iddialara yanıt verdi.
Rol aldığı dizilerde hayat verdiği karakterlerle adından söz ettiren ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, önceki akşam reklam yüzü olduğu bir markanın davetine katıldı.
Geceye yeni sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile giden oyuncunun yüzündeki değişimi dikkatlerden kaçmadı.
'ESTETİK' İDDİASI
Dilan Çiçek Deniz'in Fransız askısı yaptırarak yüzünü gerdirdiği çenesi için de dolgu yaptırdığı iddia edildi.
Gözlerinin çekikliğiyle dikkatleri üzerine çeken oyuncunun gece boyunca verdiği pozlar sosyal medyada yayılmaya başlayınca değişimi de kullanıcıların diline düştü.
Son haliyle beğenilmeyen Deniz için "Uzaylı gibi olmuş" ve "Güzel bir insan kendine bunu neden yapar?" yorumu yapıldı.
"VALLAHİ BEZDİM"
Fransız askısı ve çene dolgusu yaptırdığı ileri sürülen oyuncu, gelen eleştirilere sessiz kalmadı.
Yüzünün daha gergin gözlerinin çekik görünmesi için saçlarını alttan lastikle ördüren ve makyaj tekniği uygulatan ünlü oyuncu, Instagram hesabından makyajsız bir pozunu yayımladı.
Yakından çektiği doğal bir fotoğrafını 5,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayımlayan oyuncu, "Vallahi bezdim" diyerek eleştirileri sert bir dille yalanladı.
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