Oğuzhan Uğur: Son gün karar aldık, yayınlamayacağız

Yayınlanma: 24.04.2023 - 16:13

Güncelleme: 24.04.2023 - 16:13

Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur, Özlem Gürses'in YouTube kanalına konuk oldu.

Uğur, Babala TV'de sunduğu Açık Mikrofon'un son bölümünde yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sinan Oğan'ın katıldığı bölüm hakkında konuşan Uğur, o gün yaşananları şu ifadelerle anlattı:

"O esnada da Muharrem Bey'in bölümü yayınlanmıştı. Rekorlar kırmış. Keyifleniyorum, ne olursa olsun bir yayıncıyım ben. Yaptığımız iş çok başarılı olmuş. 'Oh ne güzel' derken, biri koştu içeri. 'Abi' dedi, 'kavga var’. ‘Hoppa’ dedim, ‘ne kavgası var.’ ‘Eyvah.’ Koştum hemen sahneye çıktım. Konuyu anlamaya çalıştım, müdahale ettim. Kapattım, yolladım.

"BİR ADIM İLERİ GİTMİYORUZ"

"Hâlâ 2023'te 'sen Kürtsün', 'Türksün' diye konuşulması benim çok canımı sıkıyor" diyen Uğur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu durum bir adım ileri gidemediğimizi gösteriyor. Bu memlekette birçok insan ileri gitmek için bedel ödedi. Ama maalesef sanıyorum biz koşu bandında koşuyoruz. Yoruluyoruz, terliyoruz ama bir adım ileri gidemiyoruz."

Programı yayınlamama kararını neden aldıklarını açıklayan Uğur, şunları anlattı:

"O kavgayı alıp da 'bakın biz ne acayip bir program yaptık’ deyip tanıtıma koyamadım. Ama kavgada ne olduğunu merak edenler için onunla ilgili de 4 dakikalık bir tanıtım hazırlayıp insanların en azından birbirine küs ayrılmadığını göstermek için öyle bir tanıtım hazırladık.Biz, milyonların izlediği ve Fransızların, Almanların, Rusların gelip röportaj yaptığı bir dönemde ben bizim ülkemizdeki gençlerin birbirine bu kadar saçma salak başlıklarla girmesini yayınlayamazdım. O yüzden de yayınlamama kararı aldım son gün.

SİYAH EKRANDA VERECEĞİZ

O bölümü siyah ekranda vereceğiz. En azından şunu söyleyeceğiz, buradan sevgili izleyicilerime de söyleyeyim; Hiç kimse birbirine küs ayrılmadı oradan. O tanıtımdan sonra çocuklar çok tepki görmüşler. Biz her şeyi yayınlamakla mükellefiz, bunu niye yayınlamayacağımızı anlatacağım şimdi.

Salondan çıkarılan bir çocuk bambaşka bir kesimden linç yiyor, onunla kavga eden de bambaşka bir kesimden linç ediliyor. İkisi de birbirinden küs ayrılmadığını buradan birinci ağızdan söylüyorum. Yani çocukların orada yaşadığı gerginliğin sebebi zaten yukarıdaki insanların konuştuğu üslup. Aynısı şimdi sosyal medyada kavga ediyor.

Ben o kavgayı bitirdim güya, o kavga sosyal medyada devam ediyor. Kimsenin hakkı kalmadı o kavgada, kimse merak etmesin. Tatlı tatlı herkes evine dağıldı. Oradaki utanç verici konuyu alıp sokakta devam ettirmenin manası yok diye düşünüyorum."