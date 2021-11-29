Okan Bayülgen: Influencerlar ile erotoman ilişki yaşıyoruz

Influencerlar ile takipçilerinin arasındaki ilişkiye değinen Okan Bayülgen "Influencerlar ile erotoman ilişki yaşıyoruz" dedi.

cumhuriyet.com.tr
29 Kasım 2021 Pazartesi, 11:00
Okan Bayülgen: Influencerlar ile erotoman ilişki yaşıyoruz
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Okan Bayülgen,  'Okan Bayülgen ile Uykusuzlar Kulübü' programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Alışveriş bağımlılığı ve tüketim bir çılgınlığı konularını ele alan Bayülgen, influencerların e-ticaretteki rolüne de değindi. 

Programda Influencer ve takipçi ilişkisine değinen Bayülgen  "Influencerlar ile erotoman ilişki yaşıyoruz" dedi.

Bayülgen yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Aslında gerek Influencerlar, gerek reklamlarda dizilerde  oynayanlar bunları biz Instagram'da takip ederken galiba bir tür erotoman davranışta da bulunuyoruz. 'Onun giydiğini de alayım, yaptığını da yapayım, o çok önemli bir insan, ben onu kayıtsız şartsız çok seviyorum' gibi bambaşka durumlar yaşanıyor."


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