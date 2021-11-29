Okan Bayülgen: Influencerlar ile erotoman ilişki yaşıyoruz
Influencerlar ile takipçilerinin arasındaki ilişkiye değinen Okan Bayülgen "Influencerlar ile erotoman ilişki yaşıyoruz" dedi.
Okan Bayülgen, 'Okan Bayülgen ile Uykusuzlar Kulübü' programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Alışveriş bağımlılığı ve tüketim bir çılgınlığı konularını ele alan Bayülgen, influencerların e-ticaretteki rolüne de değindi.
Programda Influencer ve takipçi ilişkisine değinen Bayülgen "Influencerlar ile erotoman ilişki yaşıyoruz" dedi.
Bayülgen yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
"Aslında gerek Influencerlar, gerek reklamlarda dizilerde oynayanlar bunları biz Instagram'da takip ederken galiba bir tür erotoman davranışta da bulunuyoruz. 'Onun giydiğini de alayım, yaptığını da yapayım, o çok önemli bir insan, ben onu kayıtsız şartsız çok seviyorum' gibi bambaşka durumlar yaşanıyor."
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