Okan Bayülgen: Netflix izlemek 'loser'lık
Ünlü şovmen Okan Bayülgen, çevrim içi dizi-film izleme platformu Netflix'in 'outlet dükkana dönüşeceğini' ileri sürdü. Bayülgen, Netflix izlemenin 'loser'lık' olduğu görüşünü dile getirdi.
Okan Bayülgen, Haber Global'de yayınlanan ve sunuculuğunu
yaptığı Uykusuzlar Kulübü'nde Netflix'le ilgili bazı değerlendirmelerde
bulundu.
"Netflix de biraz artık yapı market, yeme içme
marketine dönüyor. O organizasyon bir süre sonra outlet dükkana doğru gidecek.
Loser bir görüntü arz edecek" diyen Bayülgen, şöyle devam etti:
"Bir arkadaşını aradın, 'Ne yapıyorsun' dediğinde,
'Gezmelerdeyim, sen ne yapıyorsun?' dersen... 'O yakışıklı çocuk çıktı
televizyona, ona bakıyorum' dediğinde bu bir loser'lık değil midir?"
'LOSER' NE DEMEK?
İngilizce öbekli kelimelerden bir tanesi olan loser, Türkçe
anlam ifadesi ile kaybeden anlamına geliyor. Argo olarak da kullanılabiliyor ve
bu aşamada ezik, geri planda kalmış, dışlanmış anlamında da tercih ediliyor.
Özellikle sözlük tipi platformlarda asosyal ve başarısız insanlar için de bu tanım
yapılabiliyor ve bu kelime kullanılıyor.
INFLUENCER'LAR İÇİN 'HEPSİ ÇÖP' DEMİŞTİ
Bayülgen, daha önce de influencer'lar için "Hepsi çöp,
hepsi zavallı" ifadelerini kullanmıştı.
"Hiçbir şey olmaz onlardan. Onlar bazı aplikasyonlar
geçerliliği koruduğu sürece bir şey yapabilen, bu yolla da üç beş kuruş para
kazanabilen insanlar. Başka bir şey değil" ifadesini kullanan Bayülgen,
ardından şunları kaydetmişti:
"Sevdiğimiz, tanıdığımız sanatçıların bu işlere girmesi bende utanç duygusu uyandırıyor. İnsanlar neden sanatlarını yapmak yerine Instagram üzerinden buna tenezzül ederler anlamıyorum. Çok çirkin bir şey bence."
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