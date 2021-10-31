Okan Bayülgen: Netflix izlemek 'loser'lık

31 Ekim 2021 Pazar, 12:53

Okan Bayülgen, Haber Global'de yayınlanan ve sunuculuğunu yaptığı Uykusuzlar Kulübü'nde Netflix'le ilgili bazı değerlendirmelerde bulundu.

"Netflix de biraz artık yapı market, yeme içme marketine dönüyor. O organizasyon bir süre sonra outlet dükkana doğru gidecek. Loser bir görüntü arz edecek" diyen Bayülgen, şöyle devam etti:

"Bir arkadaşını aradın, 'Ne yapıyorsun' dediğinde, 'Gezmelerdeyim, sen ne yapıyorsun?' dersen... 'O yakışıklı çocuk çıktı televizyona, ona bakıyorum' dediğinde bu bir loser'lık değil midir?"

'LOSER' NE DEMEK?

İngilizce öbekli kelimelerden bir tanesi olan loser, Türkçe anlam ifadesi ile kaybeden anlamına geliyor. Argo olarak da kullanılabiliyor ve bu aşamada ezik, geri planda kalmış, dışlanmış anlamında da tercih ediliyor. Özellikle sözlük tipi platformlarda asosyal ve başarısız insanlar için de bu tanım yapılabiliyor ve bu kelime kullanılıyor.

INFLUENCER'LAR İÇİN 'HEPSİ ÇÖP' DEMİŞTİ

Bayülgen, daha önce de influencer'lar için "Hepsi çöp, hepsi zavallı" ifadelerini kullanmıştı.

"Hiçbir şey olmaz onlardan. Onlar bazı aplikasyonlar geçerliliği koruduğu sürece bir şey yapabilen, bu yolla da üç beş kuruş para kazanabilen insanlar. Başka bir şey değil" ifadesini kullanan Bayülgen, ardından şunları kaydetmişti:

"Sevdiğimiz, tanıdığımız sanatçıların bu işlere girmesi bende utanç duygusu uyandırıyor. İnsanlar neden sanatlarını yapmak yerine Instagram üzerinden buna tenezzül ederler anlamıyorum. Çok çirkin bir şey bence."