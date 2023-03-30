Okan Karacan kimdir? Okan Karacan evli mi?

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 13:49

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 13:49

Okan Karacan, eski eşi Zeynep Kadıoğlu ile alacak verecek meselesi yüzünden karakolluk oldu



OKAN KARACAN KİMDİR?



Okan Karacan 1977 yılında İstanbul'da doğdu. Şişli'de Özel Terakki Lisesi'nde tamamladı. Ardından Anadolu Üniversitesi'nin İşletme Fakültesi'nde işletme bölümüne kaydoldu fakat lisans eğitimini tamamlamadı. 2001 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Türk müziği ve müzikoloji bölümünden mezun oldu.



Bu esnada pek çok çocuk tiyatrosunda oyunculuk yapan Karacan, 2002 yılında Tiyatro Portakal'da Sigara Böreği başlıklı tiyatro oyununda rol alarak oyunculuk hayatına başladı. Tiyatro oyunculuğunu Beşiktaş Kültür Merkezi ve Uygur Tiyatrosu'nda devam ettirerek geliştirdi. Buradan televizyona geçen Karacan, çeşitli televizyon programlarında sunuculuk ve ardından bazı televizyon programlarının yapımcılığını üstlendi.

Karacan, meslek hayatı boyunca çeşitli televizyon dizilerinde rol aldı ve özel radyolarda sunuculuk da yaptı. Okan Karacan Çılgın Dersane film serisinde de Doktor Bilgin karakterini canlandırdı.

Okan Karacan, Onka Medya ve Berton Medya adındaki şirketin de kurucusudur.

OKAN KARACAN'IN YER ALDIĞI DİZİLER

Salacak Öyküleri, 1998

Hayat Bilgisi, 2003

Bir Varmış Bir Yokmuş, 2005

Sevda Tepesi, 2005

Dedektif Biraderler, 2008

OKAN KARACAN'IN YER ALDIĞI FİLMLER

Çılgın Dersane, 2006

Çılgın Dersane Kampta, 2007

Ayakta Kal, 2008

Çılgın Dersane 3

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OKAN KARACAN EVLİ Mİ?

Okan Karacan, 2014 yılında Zeynep Kadıoğlu ile evlendi. İki çocuğu olan çift 2023 yılında boşandı.

