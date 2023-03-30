Okan Karacan kimdir? Okan Karacan evli mi?
Okan Karacan özel yaşamı ile gündeme geldi. Okan Karacan kimdir? Okan Karacan evli mi?
Okan Karacan, eski eşi Zeynep Kadıoğlu ile alacak verecek meselesi yüzünden karakolluk oldu
OKAN KARACAN KİMDİR?
Okan Karacan 1977 yılında İstanbul'da doğdu. Şişli'de Özel Terakki Lisesi'nde tamamladı. Ardından Anadolu Üniversitesi'nin İşletme Fakültesi'nde işletme bölümüne kaydoldu fakat lisans eğitimini tamamlamadı. 2001 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Türk müziği ve müzikoloji bölümünden mezun oldu.
Bu esnada pek çok çocuk tiyatrosunda oyunculuk yapan Karacan, 2002 yılında Tiyatro Portakal'da Sigara Böreği başlıklı tiyatro oyununda rol alarak oyunculuk hayatına başladı. Tiyatro oyunculuğunu Beşiktaş Kültür Merkezi ve Uygur Tiyatrosu'nda devam ettirerek geliştirdi. Buradan televizyona geçen Karacan, çeşitli televizyon programlarında sunuculuk ve ardından bazı televizyon programlarının yapımcılığını üstlendi.
Karacan, meslek hayatı boyunca çeşitli televizyon dizilerinde rol aldı ve özel radyolarda sunuculuk da yaptı. Okan Karacan Çılgın Dersane film serisinde de Doktor Bilgin karakterini canlandırdı.
Okan Karacan, Onka Medya ve Berton Medya adındaki şirketin de kurucusudur.
OKAN KARACAN'IN YER ALDIĞI DİZİLER
Salacak Öyküleri, 1998
Hayat Bilgisi, 2003
Bir Varmış Bir Yokmuş, 2005
Sevda Tepesi, 2005
Dedektif Biraderler, 2008
OKAN KARACAN'IN YER ALDIĞI FİLMLER
Çılgın Dersane, 2006
Çılgın Dersane Kampta, 2007
Ayakta Kal, 2008
Çılgın Dersane 3
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OKAN KARACAN EVLİ Mİ?
Okan Karacan, 2014 yılında Zeynep Kadıoğlu ile evlendi. İki çocuğu olan çift 2023 yılında boşandı.
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