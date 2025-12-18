Sunucu ve oyuncu Okan Karacan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca GAİN Medya A.Ş. ve bağlı şirketler hakkında yürütülen geniş kapsamlı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Peki, Okan Karacan kimdir? Sunucu Okan Karacan kaç yaşında, nereli? Okan Karacan neden gözaltına alınıdı?

OKAN KARACAN KİMDİR?

Okan Karacan (d. 1977, İstanbul), Türk radyo ve televizyon sunucusu; tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur. Medya kariyerini sunuculuk, oyunculuk ve yapımcılık alanlarında sürdürmektedir.

Eğitimi

İlk ve orta öğrenimini İstanbul Şişli’de bulunan Özel Terakki Lisesi’nde tamamladı. Daha sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’ne kaydoldu ancak lisans eğitimini tamamlamadı.

2001 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği ve Müzikoloji bölümünden mezun oldu.

Tiyatro ve Oyunculuk Kariyeri

Konservatuvar eğitimi sırasında birçok çocuk tiyatrosunda oyunculuk yapan Karacan, 2002 yılında Tiyatro Portakal’da sahnelenen Sigara Böreği adlı tiyatro oyunuyla profesyonel oyunculuk kariyerine başladı.

Tiyatro çalışmalarını Beşiktaş Kültür Merkezi ve Uygur Tiyatrosu’nda sürdürerek oyunculuk deneyimini geliştirdi.

Televizyon ve Sunuculuk Kariyeri

Tiyatrodan televizyona geçiş yapan Okan Karacan, çeşitli televizyon programlarında sunuculuk yaptı. Zamanla bazı televizyon programlarının yapımcılığını da üstlendi.

Meslek hayatı boyunca birçok televizyon dizisinde rol alan Karacan, aynı zamanda özel radyolarda da programlar sundu.

Sinema Çalışmaları

Okan Karacan, özellikle Çılgın Dersane film serisinde canlandırdığı Doktor Bilgin karakteriyle tanındı. Sinema kariyerinde farklı projelerde yer aldı.

Medya ve Yapımcılık Faaliyetleri

Karacan, Onka Medya ve Berton Medya adlı şirketlerin kurucusudur. Yapımcı kimliğiyle de medya sektöründe faaliyet göstermektedir.

Televizyon Programları

Şakamatik – Show TV

Taksi – Kanal D

Çocuktan Al Haberi – Kanal D

Şakarazzi – ATV

Sayısal Gece – TRT

Sabah Kuşağı – TRT

Günbe Gün – FOX TV

Oyunbozar – Star TV

Buzda Dans (2007) – Yapımcı

Şarkı Söylemek Lazım (2007) – Yapımcı

Tiyatro Oyunları

Sigara Böreği (2002) – Tiyatro Portakal

Televizyon Dizileri

Salacak Öyküleri (1998) – Tilt Mahmut

Hayat Bilgisi (2003, 2005–2006) – Bestele Behçet

Bir Varmış Bir Yokmuş (2005) – TV Filmi

Sevda Tepesi (2005) – Adem

Dedektif Biraderler (2008) – Turna

Sinema Filmleri

Çılgın Dersane (2006) – Doktor Bilgin

Çılgın Dersane Kampta (2007) – Doktor Bilgin

Ayakta Kal (2008) – Ömer

Çılgın Dersane 3 (2013) – Doktor Bilgin

Külahıma Anlat (2021) – Dondurmacı

Radyo Programları

Gamlıbaykuş (1999–2003) – Best FM

Karacan OnAir – Alem FM

OKAN KARACAN NEDEN GÖZALTINA ALINIDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Gain Medya'ya "yasa dışı bahis" ve "dolandırıcılık" suçlamalarıyla operasyon düzenlenmişti. Bu soruşturma kapsamında sunucu Okan Karacan'ın da gözaltına alındığı öğrenildi.