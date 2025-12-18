Sunucu ve oyuncu Okan Karacan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca GAİN Medya A.Ş. ve bağlı şirketler hakkında yürütülen geniş kapsamlı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Peki, Okan Karacan kimdir? Sunucu Okan Karacan kaç yaşında, nereli? Okan Karacan neden gözaltına alınıdı?
OKAN KARACAN KİMDİR?
Okan Karacan (d. 1977, İstanbul), Türk radyo ve televizyon sunucusu; tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur. Medya kariyerini sunuculuk, oyunculuk ve yapımcılık alanlarında sürdürmektedir.
Eğitimi
İlk ve orta öğrenimini İstanbul Şişli’de bulunan Özel Terakki Lisesi’nde tamamladı. Daha sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’ne kaydoldu ancak lisans eğitimini tamamlamadı.
2001 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği ve Müzikoloji bölümünden mezun oldu.
Tiyatro ve Oyunculuk Kariyeri
Konservatuvar eğitimi sırasında birçok çocuk tiyatrosunda oyunculuk yapan Karacan, 2002 yılında Tiyatro Portakal’da sahnelenen Sigara Böreği adlı tiyatro oyunuyla profesyonel oyunculuk kariyerine başladı.
Tiyatro çalışmalarını Beşiktaş Kültür Merkezi ve Uygur Tiyatrosu’nda sürdürerek oyunculuk deneyimini geliştirdi.
Televizyon ve Sunuculuk Kariyeri
Tiyatrodan televizyona geçiş yapan Okan Karacan, çeşitli televizyon programlarında sunuculuk yaptı. Zamanla bazı televizyon programlarının yapımcılığını da üstlendi.
Meslek hayatı boyunca birçok televizyon dizisinde rol alan Karacan, aynı zamanda özel radyolarda da programlar sundu.
Sinema Çalışmaları
Okan Karacan, özellikle Çılgın Dersane film serisinde canlandırdığı Doktor Bilgin karakteriyle tanındı. Sinema kariyerinde farklı projelerde yer aldı.
Medya ve Yapımcılık Faaliyetleri
Karacan, Onka Medya ve Berton Medya adlı şirketlerin kurucusudur. Yapımcı kimliğiyle de medya sektöründe faaliyet göstermektedir.
Televizyon Programları
Şakamatik – Show TV
Taksi – Kanal D
Çocuktan Al Haberi – Kanal D
Şakarazzi – ATV
Sayısal Gece – TRT
Sabah Kuşağı – TRT
Günbe Gün – FOX TV
Oyunbozar – Star TV
Buzda Dans (2007) – Yapımcı
Şarkı Söylemek Lazım (2007) – Yapımcı
Tiyatro Oyunları
Sigara Böreği (2002) – Tiyatro Portakal
Televizyon Dizileri
Salacak Öyküleri (1998) – Tilt Mahmut
Hayat Bilgisi (2003, 2005–2006) – Bestele Behçet
Bir Varmış Bir Yokmuş (2005) – TV Filmi
Sevda Tepesi (2005) – Adem
Dedektif Biraderler (2008) – Turna
Sinema Filmleri
Çılgın Dersane (2006) – Doktor Bilgin
Çılgın Dersane Kampta (2007) – Doktor Bilgin
Ayakta Kal (2008) – Ömer
Çılgın Dersane 3 (2013) – Doktor Bilgin
Külahıma Anlat (2021) – Dondurmacı
Radyo Programları
Gamlıbaykuş (1999–2003) – Best FM
Karacan OnAir – Alem FM
OKAN KARACAN NEDEN GÖZALTINA ALINIDI?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Gain Medya'ya "yasa dışı bahis" ve "dolandırıcılık" suçlamalarıyla operasyon düzenlenmişti. Bu soruşturma kapsamında sunucu Okan Karacan'ın da gözaltına alındığı öğrenildi.