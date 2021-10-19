Okan Kurt’un 'alıkonulduğu' iddiasında yeni görüntüler ortaya çıktı

19 Ekim 2021 Salı, 10:59

Geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, Beykoz’da kiracısı olduğu restoranı işleten şarkıcı Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt ile anlaşmazlık yaşadığı kişi arasında tartışma çıkmış, Akalın da sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı videoda Okan Kurt’un dükkanda alıkonulduğu iddiasında bulunmuştu. Basına yansıyan olay gündemde yer etmişti.





Okan Kurt’un Beykoz’da bir restoranın kiracısı olduğu, kiraya veren kişinin Kurt’a “Burayı düğün merasimi için kullanamazsın, sözleşmede bu madde yok” demesi üzerine tartışma çıktığı öğrenilmişti.

"CUMHURBAŞKANI'NIN BERBERİ"

Kavga sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Okan Kurt, "Ben kız kardeşimin dükkanına geldim. Yandaki arkadaşlar tehdit edince aramızda bir arbede çıktı. Ondan sonra da onlar öyle kafalarına göre bir şeyler yapmaya çalıştı. Biz de öyle bir cevap verdik. Tehdit burada bir arkadaş var, ben 'Cumhurbaşkanı'nın berberiyim' diyor. 'Ben bu sokağın sahibiyim' diyor. Bizim Cumhurbaşkanı'na boynumuz kıldan ince. Bugüne kadar sustuysak da zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın hatırına sustuk. Ama ben burada 'Bu sokağın sahibiyim' bilmem ne, bunlar doğru şeyler değil. Gelmişler burada bizi buradan çıkaracaklarmış. Aileme 'Siz buradan gideceksiniz' tehditleri. Arabamızı parçalamışlar, babamın arabasını parçalamışlar. Küçücük kız kardeşimin üzerine yürümüşler" ifadelerini kullanmıştı.

Son olarak, yaşanan olaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Dükkanda yaşanan tartışma ve ardından yaşanan arbede kameraya anbean yansıdı.

Görüntülerde Okan Kurt’un bir masada oturup yemek yediği, ardından masaya iki kişinin daha gelip oturduğu görülüyor. Kurt ile masaya oturan kişi arasında tartışma çıkıyor. Tartışma esnasında sinirlerine hakim olamayan Okan Kurt oturduğu yerden kalkıp tartıştığı kişinin üzerine yürüyor.

İlk olarak Okan Kurt’un karşısındaki kişiye saldırmasıyla arbede çıkıyor ve Kurt, tartıştığı kişiyi yere yatırıyor.





Öte yandan yaşanan olayın ardından polis soruşturma başlattı.

