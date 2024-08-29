Oktay Akbal anıldı: ‘Onun gibi aydınlara çok ihtiyacımız var’

Yayınlanma: 29.08.2024 - 20:58

Güncelleme: 29.08.2024 - 20:58

Edebiyat ve düşün dünyasının önemli ismi, gazetemizin sembol yazarlarından Oktay Akbal, 9. ölüm yıl dönümünde Muğla'da törenlerle anıldı. Akbal için ilk tören Akyaka’da mezarı başında yapıldı.

Törende konuşan Hamdi Yücel Gürsoy, “Yaşadığımız sürece onu anmaya, anlatmaya devam edeceğiz” dedi. Akyaka’daki törenin ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi Seminer Salonunda düzenlendi. “Oktay Akbal’ın Dünyası ve Oktay Akbal’ın Hikayeleri Üzerine” adlı söyleşide konuşan Prof. Dr. Alaaddin Karaca “Dil bakımından Sait Faik'le akraba yazardı. Duru, berrak bir dille edebiyat ırmağına hayat hikayesinden izler bıraktı” dedi.

“O BİZİ, BİZ ONU ÇOK SEVDİK”

Akbal'ın Türk edebiyatının en önemli kalemlerinden biri olduğunu belirten Muğla BB Başkanı Ahmet Aras, "Muğla’mızın güzeller güzeli Akyaka’sına gelip orada hayatının geri kalanını geçirdi. O bizi, biz onu çok sevdik. Ülkemizin onun gibi aydınlara her zamankinden daha fazla ihtiyacı var" ifadelerini kullandı. Etkinlik, söyleşinin ardından Ali Akcan ve Burcu Ünal’ın dinletisi ile devam etti. Akbal için son etkinlik ise Akyaka Yücelen Otel’de yapıldı. Etkinlikte Akbal için hazırlanan video gösterimi yapıldı.