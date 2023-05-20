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Elif Kaya kimdir, nereli, kaç yaşında? Elif Kaya şarkıları nelerdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Elif Kaya kimdir?

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunduğu Şarkılar Bizi Söyler programının 20 Mayıs Cumartesi günü yayımlanan 76. bölümünün konuğu Elif Kaya'nın hayatı ve şarkıları merak ediliyor. İzleyiciler Elif Kaya hakkında arama motorlarında kimdir, nereli, şarkıları neler gibi soruları araştırıyor. Peki, Elif Kaya kimdir, nereli, kaç yaşında? Elif Kaya şarkıları nelerdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Elif Kaya kimdir?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.05.2023 - 13:52
Elif Kaya kimdir, nereli, kaç yaşında? Elif Kaya şarkıları nelerdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Elif Kaya kimdir?
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Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konuğu şarkıcı Elif Kaya'nın kim olduğu, nereli olduğu ve şarkıları merak ediliyor. Peki, Elif Kaya kimdir, nereli, kaç yaşında? Elif Kaya şarkıları nelerdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Elif Kaya kimdir? İşte, Elif Kaya hakkında merak edilenler...

ELİF KAYA KİMDİR?

Elif Kaya, 1988 yılında doğmuştur. Karadenizlidir. İlk bestesini 12 yaşında yaptı. Yaptığı ilk bestenin adı “Nerdeydin Dün Gece” dir. Elif Kaya, müzik işine başlamadan önce Ayşe Tolga‘nın yanında çalıştı.

Elif Kaya, 2009 yılında Mustafa Sandal‘ın “Karizma” adlı albümünde “Var mısın Yok musun?” isimli şarkıda düet yaparak profesyonel müzik hayatına ilk adımını attı. Daha sonra Serdar Ortaç ile çok küçük çapta bir çalışması oldu. Ondan sonra bir sene Hande Yener‘e vokal yaptı.

Ayrıca Sibel Can, Ferhat Göçer, Sinan Akçıl, İzel Çeliköz gibi bir çok sanatçının back vokalini yaptı.

Bir dönem Veliaht programında yarışan Elif Kaya, Hande Yener‘in yarışmacısı oldu. Yarısı siyah yarısı sarı saçları ile farklı bir imaj sergiledi.

2013 yılının Ekim ayında ATV‘de yapılan “Veliaht” adlı şarkıcı yarışmasında Musa Eroğlu, Zerrin Özer, Kubat, Emre Altuğ, Yaşar Günaçgün, Çelik Erişçi, Niran Ünsal, Deniz Seki, Rafet El Roman, Cengiz Kurtoğlu, Ümit Besen, Nükhet Duru, Hande Yener, Orhan Hakalmaz jüri üyeliği yaptı. “Veliaht” yarışmasında sunuculuk yapmakta iken, giydiği dekolte kıyafeti, Bakan Hüseyin Çelik‘in beğenmemesi yüzünden işinden olan Gözde Kansu‘nun yerine sunucu olarak Murat Başoğlu geldi.

Elif Kaya, 2014 yılında çıkardığı “Elif Kaya – Karanlık Dünyam” adlı albümündeki şarkısı “Karanlık Dünyam”a çektiği klipde Selim Çaldıran, Kutsi, Berksan, Baha, Metin Şentürk gibi sanatçılar da eşlik etmiştir.


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