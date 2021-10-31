İddialar doğru çıktı: Oktay Kaynarca, 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin bittiğini açıkladı

31 Ekim 2021 Pazar, 13:31

İzleyiciyi ekrana kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümü, haftalardır reklam yapılmasına rağmen geçtiğimiz salı günü yayınlanmamıştı. Tanıtımları yapılmasına rağmen yayınlanmayan dizinin hayranları ise sosyal medyadan duruma tepki göstermişti. EDHO'nun yapımcıları ile ATV kanal yönetimi arasında sıkıntılar olduğu iddia edilmişti.

Son olarak Oktay Kaynarca'nın paylaşımı ise söylentileri doğruladı.

HAYRANLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Dizinin yeni bölümünü dört gözle bekleyen izleyiciye kötü haberi Oktay Kaynarca verdi. Sevilen oyuncu, sosyal medya hesabından dizinin devam etmeyeceğini söyleyerek hayranlarına veda etti.

Kaynarca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır. Zor olan attan indiğinde fethettiğini yönetebilmektir” Cengiz Han....

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın değerli izleyicisine; yayına başladığımız ilk günden itibaren hiç eksilmeyen ilginize, sevginize, bizi ailenizden birileri olarak görmenize, sorgusuz sualsiz yüreklerinize kazırcasına sahiplenmenize, son ana kadar devam etmesi için beslediğiniz umutlarınıza sonsuz teşekkür ederim... Yedi yıl birlikte yol yürüdüğüm, birçok rekoru, başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım ‘EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ’ ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma; son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplininiz ve yaşadıklarınıza rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum.

Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşça kalın…"

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLMUŞTU

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Yalçın Hafızoğlu gibi isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin, 26 Ekim Salı akşamı 7. sezon ilk bölümüyle ekranlarda olması bekleniyordu.

Ancak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 200. bölümünü izlemek için ekran başına geçen izleyiciler, başrolünde Murat Cemcir ve Ahmet Kural'ın yer aldığı ''Baba Parası'' filmiyle karşılaşmıştı.

Sosyal medya hesabından diziyle ilgili tanıtımı kaldıran kanal, yorumları sınırlandırılmıştı. İddiaya göre, bu sezon projeyi ATV İç Yapımlar’dan alıp BVB Yapım adına hazırlayan ekip, kanala 200. bölümü teslim edecekti. Ancak ATV yönetiminin son dakika sözleşmeyle ilgili verdiği sözü tutmadığı ve bunun üzerine ekibin rest çektiği ve “Biz işi bitiriyoruz” dediği öne sürülmüştü.