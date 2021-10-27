Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yayınlanmadı? İzleyiciler tepki gösterdi

27 Ekim 2021 Çarşamba, 11:06

Atv’de yayınlanan ve başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Yalçın Hafızoğlu gibi isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin, 26 Ekim Salı akşamı 7. sezon ilk bölümüyle ekranlarda olması bekleniyordu.

Ancak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 200. bölümünü izlemek için ekran başına geçen izleyiciler, başrolünde Murat Cemcir ve Ahmet Kural'ın yer aldığı ''Baba Parası'' filmiyle karşılaştı.

DİZİ EKİBİ REST ÇEKTİ

Sosyal medya hesabından diziyle ilgili tanıtımı kaldıran kanal, yorumları sınırlandırdı. İddiaya göre, bu sezon projeyi atv İç Yapımlar’dan alıp BVB Yapım adına hazırlayan ekip, bugün kanala 200. bölümü teslim edecekti. Ancak atv yönetimi son dakika sözleşmeyle ilgili verdiği sözü tutmadı. Bunun üzerine ekip restini çekti, bölümü vermedi ve “Biz işi bitiriyoruz” dedi.

DEMET AKALIN OKTAY KAYNARCA’YA SORDU

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümününün yayınlanmamasına ünlü şarkıcı Demet Akalın da tepki gösterdi.

Akalın, Twitter hesabından ''EDHO başlamadı, niye?'' şeklinde bir tweet attı ve dizinin neden başlamadığını başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'ya sordu.

Kısa süre sonra bir takipçisi, Akalın'a, ''Demet Hanım, Oktay Bey'i arayıp sorsanız size zahmet'' sorusunu yöneltti.

Akalın ise takipçisinin sorusuna, ''Bilmiyorlar'' diyerek Oktay Kaynarca'nın durumdan haberi olmadığını belirtti.

İZLEYİCİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Dizinin hayranları, günlerdir tanıtımı yapılan 200'üncü bölümün son anda yayın akışından çıkarılmasına tepkilerini sosyal medya üzerinden gösterdi.