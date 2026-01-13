Ünlü oyuncu Emel Müftüoğlu ve Oktay Kaynarca'nın da aralarında yer aldığı altı isim ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı. Peki, Oktay Kaynarca kimdir, kaç yaşında? Oktay Kaynarca dizi ve filmleri

OKTAY KAYNARCA KİMDİR?

Oktay Kaynarca, 27 Ocak 1965 tarihinde İstanbul'un Üsküdar ilçesinde doğdu. Annesi Nursel Kaynarca İstanbullu, babası Özkan Kaynarca Malatyalı, babaannesi ise Elazığlıdır. Kaynarca, baba tarafından Malatya Hekimhan Güzelyurtludur. Kaynarca, 16 yaşında çalışmaya başladı ve daha sonra iş hayatına restoran fotoğrafçılığı ile devam etti. Lise öğrencisiyken İstanbul Fiat kamyon fabrikasında yedi ay elektrik işçisi olarak çalıştı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı eğitimi yıllarında sahne, dizi ve sinema oyunculuğu deneyimleri oldu.

Sahneye ilk kez Ege Tiyatrosu'nda Turgut Özakmanın "Duvarların Ötesinde" adlı tiyatro oyunu'nda çıktı. Ardından birkaç çocuk oyununda yer aldı. İlk oyunu bir müzikal idi. 1989 yılında konservatuvar öğrencisi iken TRT 1'de yayımlanmaya başlayan Gençler adlı dizinin başrol oyuncuları arasında yer aldı. 1990 yılında Yavuz Turgul'un yönettiği Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni, 1991'de Tomris Giritlioğlu’nun yönettiği Suyun Öte Yanı adlı sinema filmlerinde rol alarak sinema oyunculuğuna başladı.

Konservatuvardan mezun olduktan sonra Tiyatro Stüdyosunda Kan Kardeşleri adlı müzikalde (1991) ve Derin Bir Soluk Al (1993) adlı tiyatro oyununda rol aldı. "Derin Bir Soluk Al" adlı tiyatro oyunundaki rolü ile Avni Dilligil En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. Sinema kariyerine Yavuz Özkan'ın yönettiği Yengeç Sepeti ve Bir Kadının Anatomisi, Deli Yürek: Bumerang Cehennemi adlı filmlerde rol alarak devam etti. Yengeç Sepeti adlı filmdeki rolü ile 31. Altın Portakal Film Festivalinde, Bumerang Cehennemi adlı filmdeki rolü ile 39. Altın Portakal Film Festivalinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı.

2000 yılında Yarın Geç Olmayacak adlı televizyon filminin yapımcı'lığını Meral Okay ile birlikte üstlendi. 2001-2002 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Yeditepe İstanbul adlı dizide 'Ferhan' karakterini, 2003 yılında TRT 1'de yayımlanan Esir Şehrin İnsanları adlı mini dizide 'Üsteğmen Mehmet Ali' karakterini canlandırdı. 2003 yılında Show TV'de yayımlanmaya başlayan, Osman Sınav'ın yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği Kurtlar Vadisi adlı dizide Süleyman Çakır karakteri ile tanındı. Süleyman Çakır adlı kurgu karakterin ölümünde geniş bir izleyici kitlesi tarafından yası tutulmuş, gıyabında cenaze namazı kılınıp, ölüm yıldönümlerinde anılan bir fenomen haline geldi.

Kurtlar Vadisi adlı dizinin son bulmasından sonra bir süre dizi oyunculuğuna ara verdi ve bu dönemde Beynelmilel adlı sinema filminde binbaşı rolünü, İnternet üzerinden geliştirilen Sıfır Dediğimde adlı film'de 'Oğuz' karakterini canlandırdı. Kuzey Rüzgârı (2007-2008), Adanalı (2008-2010), Sakarya Fırat (2011) ve Ustura Kemal (2012) adlı dizilerde üstlendiği rollerle dizi oyunculuğuna devam etti. 2013 yılında, Oktay Kaynarca'nın ismi Malatya, Hekimhan'da bulunan bir caddeye verildi.

2014-2017 yılları arasında, Guguk Kuşu adlı romandan uyarlanan, Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu bünyesinde üç sezon boyunca sahnelenen Guguk Kuşu adlı tiyatro oyununda McMurphy adlı karakteri canlandırdı. 2015-2021 yılları arasında atv'de yayımlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı suç ve dram dizisinde canlandırdığı Hızır Çakırbeyli rolü ile ödüller aldı.

2022-2024 yılları arasında atv'de yayımlanan, Güzel Adamlar Medya (1-35) ve KYN Production (36-68) imzalı, aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam adlı dizide; yapımcı, oyuncu, dizinin hikâyesi ve ilk otuz bölümünün senaryo yazarı olarak yer aldı. Dizinin öyküsü ve proje tasarımı da Oktay Kaynarca ve yönetmen Onur Tan'a aittir.

Günümüze kadar televizyon programlarında, seslendirme, müzik kliplerinde, filmlerde, dizilerde ve çeşitli reklamlarda yer alan Oktay Kaynarca'nın 'KYN Production' adlı yapım şirketi vardır. Sera Film Services imzalı, 13 Haziran 2024 tarihinde atv'de yayımlanmaya başlayan bilgi içerikli Alan adlı Türk televizyon yarışma programında program sunucusu olarak yer almaktadır.

Sera Film Services imzalı, 8 Eylül 2024 tarihinde atv'de yayımlanmaya başlayan bilgi içerikli Kim Milyoner Olmak İster? adlı Türk televizyon yarışma programında program sunucusu olarak yer almaktadır.

OKTAY KAYNARCA FİLMLERİ - DİZİLERİ

Filmleri

1990 Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni

1994 Yengeç Sepeti

1995 Bir Kadının Anatomisi

1999 Can Dostum

2000 Yarın Geç Olmayacak

2001 Deli Yürek: Bumerang Cehennemi

2002 Abdülhamit Düşerken

2004 Kalbin zamanı

2007 Beynelmilel

2008 Alia

2011 Çanakkale Ruhu

2019 Aman Reis Duymasın

TV dizileri

1989 Gençler

1999 Köstebek

2001 Yeditepe İstanbul

2002 Aynalı Tahir

2003 Esir Şehrin İnsanları

2003-2004 Kurtlar Vadisi

2004 Aşkımızda Ölüm Var

2006 İlk Aşkım

2007 Geniş Zamanlar

2007-2008 Kuzey Rüzgarı

2008 Kardelen

2008-2010 Adanalı

2010 Yahşi Cazibe

2009 Bahar Dalları

2011 Nuri

2011 Sakarya Fırat

2012 Ustura Kemal

2013-2014 İnadına Yaşamak

2014 Kardeş Payı

2015-2021 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

2022 Ben Bu Cihana Sığmazam

TV Programları

1996 Sabah Şekerleri

2007 Anlat Bakalım

2010 Türkünü Söyle

2010-2011 Salı Sefası

2014 Vay Arkadaş

2022 Şarkılar Bizi Söyler

2024 Alan

2024 Kim Milyoner Olmak İster?