Oktay Kaynarca'yı çıldırtan mesaj: 'Geri zekalılar!'

Oktay Kaynarca telefonuna bir hukuk firmasına ait olduğu ileri sürülen numaradan gelen mesajı okuyunca çok sinirlendi.

Söz konusu mesajda Kaynarca'nın bir ceza davasının bulunduğu ve mağdur olmamak için kendilerine ulaşılması gerektiği yazılıydı.

"GERİ ZEKALILAR"

Bu mesajı Instagram hesabından paylaşan Oktay Kaynarca "Lan oğlum sizi kim neyle büyüttü lan? Bu kadar çok yapılacak iş varken insan niye bula bula dolandırıcılık işini yapar? Bizim kendi dolandırıcımız var geri zekalılar size ihtiyaç yok" ifadelerini kullandı.