Okul bahçesinde hasat başladı: Öğrenciler ürünleri tek tek topladı...

Yayınlanma: 10.05.2024 - 11:09

Güncelleme: 10.05.2024 - 11:09

Silifke Tarım Üretim ve Fen Okulunu ziyaret eden Durmuş, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Burğut, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Bayram Duman, Cuma İvrendi, İbrahim Halil Ulaş, İbrahim Kaya ve Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin ile birlikte okul bahçesine zeytin fidanı dikti. Okul bahçesine biber fidesi de diken Durmuş, öğrenciler tarafından üretilen taze soğan ve sarımsaklardan kopardı. Daha sonra öğrenciler tarafından Gülümpaşalı Mahallesi'nde çilek üretilen bahçeyi gezen Durmuş, yöresel kıyafetler giyerek öğrenciler ile birlikte çilek hasadı yaptı. “Bugün Silifke’deki tarım okulumuzda çocuklarımız ile birlikte çilek tarlasında çilek toplama etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz” diyen Durmuş, “Çocuklarımız sadece çilek üretmiyor, fasulyeden, börülceye, domatesine, soğanına, sarımsağına varıncaya kadar kendi ürünlerini dikip yetiştiriyorlar. Daha sonra da bu yetiştirdikleri ürünleri hasat ediyorlar” dedi.

Doğanın, çocukların zekasının gelişmesinde çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Durmuş, "Milli Eğitim Bakanımız yeni müfredat ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Herkesin görüşüne açık bir şekilde de değerlendirmede. Müfredatımızdaki en önemli noktalardan bir tanesi de doğanın çocuğun gelişmesinde ne kadar katkı sağladığı ile alakalı da bir beceri kısmı da var. Yeni müfredat ile birlikte doğayı koruyarak yaşanabilir bir çevre oluşturma bilinci de sürecin içerisinde yer alıyor. Silifke’de öğrencilerimiz, çocuklarımız buna şimdiden hazırlar. O kadar çok mutlu olduklarını da görebiliyorum" diye konuştu.

Doğanın herkesi eşitlediğini söyleyen Durmuş, şöyle devam etti:

"Bu alanlar da çocuklarımızın beceri kazanmalarında çok büyük katkı sağlıyor. 6 Şubat depremi ile biz bir şeyi daha gördük. Bildiğimiz bilgi birikimin, edindiğiniz mal mülkün hiçbirinin kıymetinin olmadığını, yaşam becerisi elde etmiş olmanızın ne kadar kıymetli olduğunu gördük. Aslında bu tarım okulu ile birlikte çocuklarımız yaşamda kalabilmeyi ve bu beceriyi devam ettirebilmeyi, bunu yaparken de yetkin ve erdemli bir insan olarak kendi ülkesine, insanlığa, ailesine, herkesten önce kendisine değer katacak bir birey olarak yetişme yolculuğunda doğa ile iç içe bir eğitim süreci onları çok büyük bir katkı sağlayacaktır."