Olası bir dünya savaşında en güvenli ülkeler hangileri?
Savaş maalesef ki modern dünyada büyük bir sorun. 3. Dünya Savaşı ise insanlık için uzak bir ihtimal değil. Bu ihtimal göz önüne alındığından insanlar olası bir dünya savaşında en güvenli ülkeleri merak ediyorlar.
Olası bir dünya savaşında en güvenli ülkeler belirlemek konusunda kesin bir tahmin yapmak zor olsa da, tarafsız politikaları, stratejik konumları ve iç istikrarları ile dikkat çeken bazı ülkeler vardır. Peki, Mail Online'nın haberine göre bu ülkeler hangileri...
Fiji
Pasifik Okyanusu'nda yer alan Fiji, uzak konumu ve sınırlı askeri güçleri nedeniyle olası bir savaştan daha az etkilenebilecek ülkelerden biridir.
Tuvalu
Büyük Okyanus'ta yer alan Tuvalu, küçük bir nüfusa sahip olup stratejik bir öneme sahip değildir. Tarafsızlık politikaları ve izole konumu, olası çatışmalardan uzak kalmalarına katkı sağlayabilir.
Grönland
Grönland, Danimarka Krallığı'na bağlı bir özerk bölgedir. Stratejik konumu nedeniyle doğrudan bir hedef olası olmasa da, nüfus yoğunluğu düşüktür ve bağımsızlık politikası izler.
Yeni Zelanda
Yeni Zelanda, uzak konumu ve barışçıl dış politikası ile bilinir. Savaş durumlarında tarafsızlık ilkesini benimsemesi, güvenliği artırabilir.
Bhutan
Bhutan, Himalaya Dağları'nda yer alan küçük bir Asya ülkesidir. Tarafsızlık politikası ve izole konumu, olası çatışmalardan etkilenme olasılığını azaltabilir.
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