Olası bir dünya savaşında en güvenli ülkeler hangileri?

Yayınlanma: 22.01.2024 - 15:42

Güncelleme: 22.01.2024 - 15:42

Olası bir dünya savaşında en güvenli ülkeler belirlemek konusunda kesin bir tahmin yapmak zor olsa da, tarafsız politikaları, stratejik konumları ve iç istikrarları ile dikkat çeken bazı ülkeler vardır. Peki, Mail Online'nın haberine göre bu ülkeler hangileri...

Fiji

Pasifik Okyanusu'nda yer alan Fiji, uzak konumu ve sınırlı askeri güçleri nedeniyle olası bir savaştan daha az etkilenebilecek ülkelerden biridir.

Tuvalu

Büyük Okyanus'ta yer alan Tuvalu, küçük bir nüfusa sahip olup stratejik bir öneme sahip değildir. Tarafsızlık politikaları ve izole konumu, olası çatışmalardan uzak kalmalarına katkı sağlayabilir.

Grönland

Grönland, Danimarka Krallığı'na bağlı bir özerk bölgedir. Stratejik konumu nedeniyle doğrudan bir hedef olası olmasa da, nüfus yoğunluğu düşüktür ve bağımsızlık politikası izler.

Yeni Zelanda

Yeni Zelanda, uzak konumu ve barışçıl dış politikası ile bilinir. Savaş durumlarında tarafsızlık ilkesini benimsemesi, güvenliği artırabilir.

Bhutan

Bhutan, Himalaya Dağları'nda yer alan küçük bir Asya ülkesidir. Tarafsızlık politikası ve izole konumu, olası çatışmalardan etkilenme olasılığını azaltabilir.