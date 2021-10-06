Öldü haberlerine Serdar Ortaç'tan açıklama

Sosyal medyada "Serdar Ortaç kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti" haberleri gündem oldu. Çıkan haberler üzerine ünlü sanatçı Serdar Ortaç'tan açıklama geldi.

cumhuriyet.com.tr
06 Ekim 2021 Çarşamba, 10:24
Öldü haberlerine Serdar Ortaç'tan açıklama
Abone Ol google-news

Daha önce birçok ünlü ismin yalan ölüm haberlerinin yayıldığı sosyal medyada bu sefer de Serdar Ortaç’ın ölüm haberleri yayıldı.

Sosyal medyada birçok hesaptan yayılan “Serdar Ortaç öldü” haberleri dikkat çekti. Çıkan yalan haberler sonrasında Serdar Ortaç açıklama yaptı.

YANLIŞ HABERDİR

“Sanat camiasının acı günü. Serdar Ortaç kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti” haberleri kısa sürede gündem olurken Serdar Ortaç kendi Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Yanlış haberdir” notunu düştü.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler