Öldü haberlerine Serdar Ortaç'tan açıklama

06 Ekim 2021 Çarşamba, 10:24

Daha önce birçok ünlü ismin yalan ölüm haberlerinin yayıldığı sosyal medyada bu sefer de Serdar Ortaç’ın ölüm haberleri yayıldı.

Sosyal medyada birçok hesaptan yayılan “Serdar Ortaç öldü” haberleri dikkat çekti. Çıkan yalan haberler sonrasında Serdar Ortaç açıklama yaptı.

YANLIŞ HABERDİR

“Sanat camiasının acı günü. Serdar Ortaç kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti” haberleri kısa sürede gündem olurken Serdar Ortaç kendi Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Yanlış haberdir” notunu düştü.