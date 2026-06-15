"Life Goes On", "When I'm Down" ve "Miss You" gibi hit şarkılarla tanınan şarkıcı ve söz yazarı Oliver Tree, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde meydana gelen helikopter kazasında yaşamını yitirdi. Peki, Oliver Tree kimdir? Oliver Tree kaç yaşında, nereli? Oliver Tree öldü mü?

OLIVER TREE KİMDİR?

Oliver Tree Nickell, 29 Haziran 1993'te Kaliforniya, Santa Cruz'da dünyaya geldi. Tree, San Francisco Eyalet Üniversitesi'nde iki yıl işletme okudu.

OLIVER TREE'NİN HAYATI VE KARİYERİ

Tree, 2010 yılında "Tree" takma adıyla solo kayıt kariyerine başladı. O zamana kadar Skrillex ve Zeds Dead gibi isimler için sunumlar yapmıştı. Başlangıçta müziğini kendi imkanlarıyla yayınladı ve 2013'ün başlarında Splitting Branches adlı bir albüm çıkardı.

2018 ve 2019 boyunca Tree, ilk stüdyo albümü Ugly Is Beautiful'da yer alacak single'lar yayınladı. 7 Aralık 2018'de Tree, albümden bir single olan "Hurt" için ikinci müzik videosunu yayınladı. Videoyu çekmek için Ukrayna'ya gitti ve videoyu, yükselen bir müzik video yönetmeni olan Brendan Vaughan ile birlikte yazdı ve yönetti.

Dördüncü müzik videosu ve single'ı "Miracle Man", 7 Haziran 2019'da yayınlandı ve video yayınlandığı ilk gün 1,3 milyon izlenme sayısına ulaştı.

Emekli olduğunu iddia etmesine rağmen, 4 Şubat 2021'de "Out of Ordinary" adlı single'ı yayınlayarak Ugly Is Beautiful'ın deluxe versiyonunu duyurdu

3 Mart 2023'te Tree, DJ ve plak yapımcısı David Guetta ile birlikte 2023'ün ilk single'ı olan "Here We Go Again"i yayınladı. 9 Nisan 2026'da, Love You Madly Hate You Badly albümünün 24 Nisan 2026'da yayınlanacağı duyuruldu. Tree ayrıca bu albümü yayınlamak için Atlantic Records'tan ayrıldığını ve albümün Tree'nin plak şirketi Alien Boy Records altında bağımsız olarak yayınlanacağını açıkladı. Albüm daha sonra 24 Nisan 2026'da yayınlandı

OLIVER TREE NEDEN ÖLDÜ?

Haziran 2026'da Tree, dördüncü stüdyo albümü Love You Madly Hate You Badly'yi desteklemek için ilk dünya turnesi kapsamında Brezilya'daydı; 6 Haziran'da São Paulo'da sahne aldı. Tree, 14 Haziran 2026'da Rio de Janeiro'daki Recreio dos Bandeirantes'te meydana gelen bir hava çarpışmasının ardından beş kişiyle birlikte hayatını kaybetti.