CZN Burak, Taha Duymaz’ın ailesine ziyaret etti
CZN Burak, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Taha Duymaz’ın ailesini ziyaret etti.
CZN Burak adıyla tanınan sosyal medya fenomeni Burak Özdemir, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Taha Duymaz’ın ailesini ziyaret etti.
Özdemir, o anlardan bazı kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Özdemir paylaşımında, "Taha kardeşimin ailesi Meryem annenin yanına geldim.. Allah rahmet eylesin" dedi.
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