CZN Burak, Taha Duymaz’ın ailesine ziyaret etti

CZN Burak, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Taha Duymaz’ın ailesini ziyaret etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 16:19
CZN Burak, Taha Duymaz’ın ailesine ziyaret etti
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CZN Burak adıyla tanınan sosyal medya fenomeni Burak Özdemir, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Taha Duymaz’ın ailesini ziyaret etti.

Özdemir, o anlardan bazı kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Özdemir paylaşımında, "Taha kardeşimin ailesi Meryem annenin yanına geldim.. Allah rahmet eylesin" dedi.


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