Ali Atay'dan dikkat çeken 'Ölümlü Dünya 2' paylaşımı: Vizyona gireceği tarih belli oldu
Ali Atay, yönetmen koltuğunda oturduğu "Ölümlü Dünya 2" filminin çekimlerinden bir sahneyi paylaştı. Filmin vizyona gireceği tarih de belli oldu.
Yönetmen koltuğunda Ali Atay'ın oturduğu "Ölümlü Dünya 2" filminin vizyona gireceği tarih belli oldu. Filmin daha önce Disney Plus platformunda yayına gireceği belirtilmişti.
Geçtiğimiz ay filmden ilk kareyi paylaşan Atay'dan dikakt çeken bir paylaşım daha geldi. İlk filmde izleyicilerin diline dolanan, "Anadolu Tat 1071" jenerik müziği eşliğindeki bir videoyu yayınlayan Atay, "Uuu" notunu düştü.
Videoda filmin vizyona gireceği tarih de yer aldı. Buna göre 'Ölümlü Dünya 2', 1 Aralık 2023'te sadece sinemalarda vizyona girecek.
Uuu?? pic.twitter.com/kYDrEsuPED— ali atay (@atayaliko) July 19, 2023
İLK FİLM 2018'DE ÇEKİLMİŞTİ
Başrollerinde Feyyaz Yiğit, İrem Sak, Doğu Demirkol, Sarp Apak, Ahmet Mümtaz Taylan gibi oyuncuların yer aldığı "Ölümlü Dünya" ilk filmiyle büyük beğeni toplamıştı.
Senaryosunu Ali Atay, Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi’nin kaleme aldığı Ölümlü Dünya'nın devamı filmi "Ölümlü Dünya 2"nin çekimleri ise geçtiğimiz aylarda başlamıştı.
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