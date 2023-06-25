Ölümlü Dünya'nın devam filmi geliyor!
Ölümlü Dünya'nın devam filminin geleceği geçtiğimiz aylarda belli olmuştu. Filmin çekimlerinin başladığı yönetmen Ali Atay'ın paylaşımı ile duyurulmuş oldu.
Yönetmenliğin koltuğunda Ali Atay'ın oturduğu Ölümlü Dünya filmi 2018 yılında izleyicisi ile buluşmuştu. Başrollerinde Feyyaz Yiğit, İrem Sak, Doğu Demirkol, Sarp Apak, Ahmet Mümtaz Taylan gibi oyuncuların yer aldığı 'Ölümlü Dünya' ilk filmiyle büyük beğeni toplamıştı. Devam filmi 'Ölümlü Dünya 2'nin çekimleri ise 1 Haziran'da başladı. Disney Plus'ta yayımlanacak olan 'Ölümlü Dünya 2' filminin setinden ilk fotoğrafı yönetmen Ali Atay paylaştı.
KADRODA DEĞİŞİKLİK Mİ VAR?
Fotoğrafta Doğu Demirkol'un yer almaması kadroda olmadığı düşüncesine neden olsa da kısa süre sonra yapılan açıklamaya göre Doğu Demirkol kadroda yer alıyor.
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