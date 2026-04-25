Ömer Cenker Ilıcalı kimdir? Ömer Cenker Ilıcalı kaç yaşında, nereli? Acun Ilıcalı'nın ağabeyi Ömer Ilıcalı hangi işle uğraşıyor?

ÖMER CENKER ILICALI KİMDİR?

Ömer Cenker Ilıcalı, 1967 yılında Erzurum'da doğdu. 54 yaşındaki Ilıcalı, 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. 1998 yılında aynı üniversiteden uzmanlık aldı. Ardından ABD Albert Nemeth Lazer Merkezi'nde çalıştı. Şimdilerde özel bir hastanede Kulak Burun Boğaz Uzmanı olarak görev alan Ilıcalı, çok iyi derecede İngilizce, İtalyanca ve İspanyolca bilmektedir.

ACUN ILICALI İLE AKRABALIK BAĞI VE AİLE GEÇMİŞİ

Ömer Cenker Ilıcalı, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın ağabeyidir. Ilıcalı kardeşlerin ebeveynleri Ergün ve İlknur Ilıcalı, 1993 yılında geçirdikleri elim bir trafik kazasında hayatlarını kaybetmiştir . Bu trajik olay, iki kardeşi derinden etkilemiştir. Acun Ilıcalı'nın medyatik kişiliğinin aksine, Ömer Cenker Ilıcalı gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih etmektedir.