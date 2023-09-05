'Ömer'in yeni sezonundan ilk fragman: Ömer'in değişimi görenleri şaşırttı

Yayınlanma: 05.09.2023 - 11:34

Güncelleme: 05.09.2023 - 11:34

Oyuncuları arasında Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı, Barış Falay, Merve Dizdar gibi isimlerin yer aldığı Ömer dizisinin yeni sezonu 11 Eylül Pazartesi günü başlıyor.

Dizinin yayımlanacak olan bölümünün ilk fragmanı izleyici karşısına çıktı. Fragmanda Ömer’in değişimi dikkat çekti.

"ÖMER, O KADIN YOK!"

Ömer’in bitkin hali ile başlayan fragmanda Tahir "Ömer o kadın yok! Gitti bitti. Anladın mı?" diyor.

Barış Falay’ın hayat verdiği Ömer’in babası olan Reşat "Benim tanıdığım, benim bildiğim Ömer nerede?" diyerek oğluna bağırıyor.

ÖMER İÇKİ İÇİYOR

Fragmanın ilerleyen sahnelerinde geçen sezon içki içilen yerde bulunmayan Ömer’in içki içtiği görülüyor.

Ömer’in “Benim yüzümden, ben seni sevdim diye oldu bunların hepsi. Suçluyum ben Gamze, günah işliyorum. İradem zayıfmış, hakim olamadım nefsime” demesi üzerine Gamze’nin “Ömer niye böyle yapıyorsun? Niye içiyorsun” dediği duyuluyor.

Ömer ise “Çünkü sen ancak o zaman yanıma geliyorsun. Gerçek değilsin ki sen, beni kandırıyorsun. Ben de her seferinde geldin sanıyorum. Yoksun sen yok” yanıtını veriyor.

İşte Ömer'in yeni sezon fragmanı..