Ömer dizisinde yaprak dökümü! 4 oyuncu birden kadrodan ayrılıyor...

Yayınlanma: 04.06.2023 - 09:47

Güncelleme: 04.06.2023 - 09:47

Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Merve Dizdar, Barış Falay, Onur Bilge, Serpil Gül, Gülçin Kültür Şahin, Muharrem Türkseven, Gamze Karaduman, Simay Barlas, Melike Güner ve Zerrin Sümer'in başrolünü oynadığı Ömer dizisinin ilerleyen bölümlerinde vedalar yaşanacak.

VEDA EDİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide Süreyya karakterine hayat veren Simay Barlas'ın hikayesinin Gamze (Gökçe Bahadır) ve Ömer'in (Selahattin Paşalı) evliliğinin ardından nasıl bir yöne evrileceği merak konusuydu.

Güzel oyuncu Simay Barlas'ın yeni sezon öncesi diziden ayrılacağı kesinleşti. Genç oyuncu için sette pasta kesilerek "Süreyya ev final karesi" notuyla da sosyal medyada yayınladı.

Ünlü oyuncu, pazartesi günü 20. bölümü yayınlanacak olan Ömer dizisinden 21. bölümde ayrılacak.

Öte yandan Dizide Süreyya'nın ailesini oynayan Seda Dadaşova, Banu Fotocan ve Halit Karaata da kadrodan ayrılacak.