Omicron varyantının ayırt edici özelliği açıklandı
Omicron varyantını tespit eden doktor, yeni varyantta görülen yeni 'olağan dışı' semptomu açıkladı.
Omicron varyantı gün geçtikçe dünyaya yayılıyor. İlk olarak Güney Afrika'da görülmesinin ardından şimdiden 38 ülkeye yayılan Omicron varyantı ile ilgili uzmanlardan peş peşe açıklamalar geliyor. Delta varyantından daha bulaşıcı olduğu belirtilen Omicron'un dünyada baskın varyant haline geleceği belirtiliyor.
Omicron'u ilk fark eden kişi olan Güney Afrika Tabipler Birliği başkanı olan Dr Angelique Coetzee, varyant ile ilgili yeni bilgiler verdi.
BBC'nin haberine, Omicron vakalarında Delta varyantı ile enfekte olan Covid-19 hastalarında gördüklerinden biraz farklı olan 'olağandışı semptomlar' ile karşılaştıklarının altını çizen Coetzee, yeni semptomu açıkladı.
'BOĞAZDA KAŞINTI HİSSİ'
Coetzee, diğer enfeksiyonlardan ayırt edici semptomun boğazda kaşıntı hissi olduğunu açıkladı.
Coetzee, tedavi ettiği hastalara dayanarak başlıca semptomların yorgunluk, vücut ağrıları ve baş ağrısı olduğunu açıklamıştı.
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