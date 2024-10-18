One Direction üyelerinden hayatını kaybeden Liam Payne'e veda

Yayınlanma: 18.10.2024 - 11:41

Güncelleme: 18.10.2024 - 11:42

One Direction grubunun eski üyesi Liam Payne, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki bir otelin üçüncü katından düşerek hayatını kaybetti. 31 yaşındaki İngiliz şarkıcının ölüm haberi, hayranları ve müzik dünyasında büyük üzüntü yarattı. Payne'in ölüm haberinin ardından hayranları bir araya gelerek, sanatçının şarkılarını söyleyip anısını yaşattı.

Liam Payne, ölümünden birkaç gün önce Arjantin'de One Direction'dan arkadaşı Niall Horan'ın konserini izlediği biliniyordu. One Direction grubunun üyeleri, sosyal medya hesaplarından duygusal mesajlar paylaştı.

Grup üyeleri yaptıkları açıklamada, "Liam'ın vefat haberiyle tamamen yıkıldık. Zamanla ve herkes yapabildiğinde, söylenecek daha çok şey olacak. Ama şimdilik, çok sevdiğimiz kardeşimizin yasını tutmak ve vefatını sindirmek için biraz zamana ihtiyacımız var. Onunla paylaştığımız anılar sonsuza dek değerli olacak. Onu çok özleyeceğiz. Seni seviyoruz Liam" ifadelerini kullandılar.

HARRY STYLES: 'LIAM'I HER ZAMAN ÖZLEYECEĞİM'

Son dönemde oyunculuk kariyeriyle de adından söz ettiren Harry Styles, "Liam'ın vefatıyla gerçekten yıkıldım. En büyük sevinci, başkalarını mutlu etmekti ve bunu yaparken yanında olmak bir onurdu. Liam, yüreğini ortaya koyarak yaşadı. Sıcakkanlı, destekleyici ve inanılmaz derecede sevgi doluydu. Birlikte geçirdiğimiz yıllar hayatımın en değerli yılları arasında kalacak. Onu her zaman özleyeceğim, sevgili dostum" dedi.

ZAYN MALIK: 'KARDEŞİMİ KAYBETTİM'

One Direction'dan ayrılan ilk isim olan Zayn Malik ise sosyal medya hesabında, "Sen bizi terk ettiğinde bir kardeşimi kaybettim ve sana son bir kez sarılıp düzgün bir şekilde veda edebilmek için neler verebileceğimi anlatamam. Liam, kendimi seninle yüksek sesle konuşurken buldum, umarım beni duyabilirsin. Seninle yaşadığım tüm anıları sonsuza dek kalbimde saklayacağım... Seni seviyorum kardeşim" ifadelerini paylaştı.

LOUIS TOMLINSON: 'BABASININ NE KADAR HARİKA OLDUĞUNU ANLATACAĞIM'

One Direction üyesi Louis Tomlinson da Instagram'da yaptığı paylaşımda, "Liam'la ilk tanıştığımda o 16 yaşındaydı, ben ise 18. Sesinden anında etkilenmiştim ama zaman geçtikçe, hayatım boyunca özlemini çektiğim nazik bir kardeşi görme şansı yakaladım" dedi. Tomlinson, Payne'in oğlu Bear için de "Eğer bana ihtiyacı olursa ona amcalık yapacağımı ve babasının ne kadar harika olduğunu anlatan hikayeler paylaşacağımı bilmeni istiyorum" diyerek mesajını sonlandırdı.

OTEL PERSONELİNİN İHBARI

CNN’in haberine göre, otel personeli Payne düşmeden kısa bir süre önce polis yardımı talep etmiş ve "Uyuşturucu etkisinde ve alkol kullanan bir misafirimiz var. Her şeyi dağıtıyor" şeklinde ihbarda bulunmuştu. Buenos Aires Güvenlik Bakanlığı yetkilisi Pablo Policicchio, Payne’in "odasının balkonundan atladığını" açıkladı.

BAĞIMLILIK MÜCADELESİ YENİDEN GÜNDEMDE

Payne’in ölüm haberinin ardından, 2021 yılında verdiği bir röportaj yeniden gündeme geldi. Alkol bağımlılığı hakkında konuşan şarkıcı, "Kesinlikle hiç konuşmadığım bazı şeyler var. Gerçekten ciddiydi. Ve bir sorundu" ifadelerini kullanmıştı. 2023 yazında YouTube’da yayımlanan bir videoda ise Payne, altı aydır hiç alkol tüketmediğini belirterek, "Bu konumda olmak güzel. Kesinlikle artık bu şeylere ihtiyacım yok. Parti bitti" demişti.

Liam Payne’in beklenmedik ölümü müzik dünyasında derin bir yas bırakırken, birçok ünlü isim de sosyal medya üzerinden üzüntülerini dile getirdi. Paris Hilton, Charlie Puth, Jonas Blue, Zedd ve Juicy J gibi isimler Payne’in anısına duygusal mesajlar paylaştı.