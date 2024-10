One Direction grubunun eski üyesi Liam Payne balkondan düşerek öldü

Yayınlanma: 17.10.2024 - 09:40

Güncelleme: 17.10.2024 - 09:40

31 yaşındaki İngiliz şarkıcı Liam Payne, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te trajik bir kazada hayatını kaybetti.

Payne, One Direction grubunun eski üyelerinden Niall Horan'ın konserine katılmak üzere Arjantin'e gitmişti. Ancak kaldığı otelde meydana gelen olay sonucu hayatını kaybetti.

Buenos Aires polisinden yapılan açıklamaya göre, "Casa Sur Palermo" otelinde, alkol ya da uyuşturucu etkisinde olduğu tahmin edilen agresif bir müşteriye müdahale için gelen polis ekipleri, otelin bahçesinde ağır yaralı bir erkek buldu. Olay yerinde yapılan incelemelerde, bu kişinin yaklaşık 40 metre yükseklikteki bir balkondan düşen Liam Payne olduğu tespit edildi. Ambulans hizmetleri adına konuşan Alberto Crescenti, Payne’e ilk müdahalenin yapıldığını ancak yaşam şansının çok düşük olduğunu belirtti. Crescenti, ilk ihbarın saat 17.04’te geldiğini ve ambulansın 17.11’de olay yerine ulaştığını, ancak Payne’in olay yerinde hayatını kaybettiğini ifade etti.

Liam Payne'in ani ölümü, müzik dünyasında büyük bir üzüntüye yol açtı. İngiliz medyası ve sosyal medya kullanıcıları, şarkıcının ölümüne ilişkin taziye mesajları yayımladı. Payne, 2008 ve 2010 yıllarında katıldığı "The X Factor" yarışmasıyla ün kazandı ve 2010'da Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson ve Niall Horan ile birlikte One Direction grubunu kurdu. Tüm zamanların en çok satan erkek gruplarından biri olarak kabul edilen One Direction, 70 milyondan fazla albüm sattı ve 200'den fazla ödül kazandı.

Grup, Zayn Malik'in ayrılmasıyla dağılma sürecine girmiş, 2017'den itibaren üyeler solo kariyerlerine yönelmişti. Payne, solo kariyerinde Ed Sheeran, Rita Ora, French Montana ve J Balvin gibi ünlü isimlerle çalışarak başarılar elde etmişti.