'One Tree Hill' dizinin yıldızı Paul Teal hayatını kaybetti!

Yayınlanma: 19.11.2024 - 10:39

Güncelleme: 19.11.2024 - 10:39

'One Tree Hill' dizisiyle geniş kitlelerce tanınan ve son olarak Descendants: The Rise of Red ile Lilly filmlerinde rol alan aktör Paul Teal, yaşamını yitirdi.

Ünlü oyuncunun vefat haberini menajeri Susan Tolar Walters duyurdu. Walters, şu ifadeleri kullandı:



"Sevgili aktörümüz ve dostumuz Paul Teal'in vefat haberini en içten üzüntümüzle paylaşıyoruz. Olağanüstü yeteneği ve nazik ruhu, onu tanıma ayrıcalığına sahip olan herkesin kalbine dokundu. Geride bıraktığı boşluk derinden hissedilecek. Huzur içinde yat sevgili dostum. Seni özleyeceğiz."

NİŞANLISINDAN DUYGUSAL VEDA

Paul Teal'in nişanlısı Emilia Torello da Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla sevgilisine veda etti. Torello, yürek burkan mesajında şunları söyledi:



"Başarısızlığa uğramadan cesurca savaştığın bir savaşta çok erken alındın. Bir parçam seninle birlikte ölürken, senin her gün yaşamak için verdiğin mücadele gibi ben de hayattan keyif almak için mücadele edeceğime söz veriyorum. Dünya Paul Teal ile bir an bile geçirdiği için çok şanslı ve ben de bu dünyadaki en şanslı insanım çünkü sana 'benimsin' diyebildim. Seni sonsuza dek seveceğim."



