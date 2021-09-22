OnlyFans'te porno paylaşan Taylandlı çift tutuklandı

22 Eylül 2021 Çarşamba, 15:23

Sitedeki hesabın sahibi Suthanya Nakhonjinda adlı 19 yaşındaki kadın ve erkek arkadaşı 20 yaşındaki Korakot Sarirat, ticari amaçlarla pornografik içerik üretmek ve dağıtmakla suçlanıyor.

Haber sitesi Coconuts'a göre çiftin üç yıl hapis ve 60 bin Tayland bahtı (yaklaşık 15 bin TL) para cezası alma ihtimali yüksek.

Siber Suçları Araştırma Bürosu'ndan Kornchai Klaiklueng, içerik üretmeye haziranda başlayan ikilinin o tarihten bu yana en az 500 bin baht (yaklaşık 130 bin TL) kazandığını söyledi.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Polis Sözcü Yardımcısı Siriwat Deepor ise Nakhonjinda ve Sarirat'ın içeriği internette halka dağıtmakla da suçlanabileceğini bildirdi. Bu suçu işleyenler maksimum 5 yıl hapis ve/veya 100 bin Tayland bahtı (yaklaşık 25 bin TL) para cezasıyla karşılaşabiliyor.

Ancak pornografik içerik ürettiğini kabul eden ikili, bunları halka dağıtmadıklarını ve bir internet sitesinde parayla sattıklarını söyleyip muhtemel suçlamayı reddetti.

"Çiftin davranışları çok uygunsuz" diyen Klaiklueng, pornografik içerik üreten diğer Taylandlıları da uyardı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Öte yandan tutuklama sosyal medyada tepki çekti. Bir Twitter kullanıcısı ülkede pornografik içerik üretenlerin tutuklandığını ancak yolsuzluk yapanların ve katillerin paçayı sıyırabildiğini söylerken bir aktivist şöyle konuştu:

Tayland polisinden çok etkileyici bir gösteri. Bunun Taylandlılara ne yararı var? Çift, OnlyFans'ta sadece cinsel içerik paylaştı. Kimseyi öldürmediler. Peki tecavüz vakaları? Polis tecavüzcüleri yakaladı mı?

Klaiklueng, gelen tepkilerin ardından sosyal medyada polise hakaret edenlere karşı da yasal işlem başlatılacağını açıkladı.

İçerik üreticilerine kendi fotoğraflarını ve videolarını sitenin kullanıcılarına satma imkanı tanıyan OnlyFans, ödeme işlemcilerinin baskısının ardından ağustosta pornografik içeriklere sitede izin vermeme kararı almıştı. Ancak epey tepki çeken kararın ardından şirket müstehcen içeriğe izin vereceğini duyurmuştu.



