Onur Akay saldırıya uğradığını açıkladı: ''Kadir Doğulu için, tarikat için' diyerek vurdu'

Yayınlanma: 23.05.2024 - 12:27

Güncelleme: 23.05.2024 - 12:27

Ses sanatçısı Onur Akay, sosyal medya hesabından korkutan bir paylaşımda bulundu. Akay, arkadaşlarıyla oturduğu sırada saldırıya uğradığını açıkladı. Akay, kendisine yumruk atan kişinin "Kadir Doğulu için, tarikat için" diyerek saldırdığını söyledi.

Akay, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Dün gece çok sevdigim dostlarımla otururken, birden saldırıya uğradım. Gözüme yumruk atan kişi birincisi Kadir Doğulu için dedi vurdu, bu da tarikat için dedi ve yine vurdu."

Kadir Doğulu'dan henüz iddialara ilişkin bir açıklama gelmedi.

NE OLMUŞTU?

Onur Akay, Söylemezsem Olmaz programında Kadir Doğulu için 'mason', 'İmam nikahlı evli' gibi ifadeler kullanmıştı.

Kadir Doğulu; Onur Akay'ın özel hayatıyla ilgili asılsız açıklamalarda bulunduğunu, onur, şeref ve saygınlığını zedelediğini söyleyerek 1 milyon liralık tazminat davası açmıştı.



















