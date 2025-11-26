Taşacak Bu Deniz dizisiyle gündem olan Onur Dilber’in hayatı ve kariyeri yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Onur Dilber kimdir? Onur Dilber dizi ve filmleri

ONUR DİLBER KİMDİR?

Onur Dilber, 1982 yılında Trabzon’da doğdu. Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu. Haliç Üniversitesi'nde ileri oyunculuk yüksek lisansı yaptı. Duru Tiyatro bünyesindeki Şah Mat doğaçlama gösteri grubunda yer aldı.

2012-2022 yılları arasında Seksenler dizisinde Komiser Rıza karakterini canlandırmaya başladı. 2017 yılında Yaşamak Güzel Şey adlı sinema filminde rol aldı.

2017 yılında DasDas Sahne'de sahnelenen İngiliz yazar Tom Basden’ın kara mizah yüklü "Joseph K." adlı tiyatro oyununda sahne aldı.

TV DİZİLERİ

2006 – Fırtına

2007 – Hayat Apartmanı

2008 – Benim Annem Bir Melek

2009 – Papatyam (Rol: Oktay)

2010 – Kanıt

2012-2022 – Seksenler (Rol: Komiser Rıza / Başkomiser Rıza)

2020 – Ev Yapımı

2024-2025 – Taşacak Bu Deniz (Rol: Gezep)

SİNEMA FİLMLERİ

2014 – Oflu Hoca’nın Şifresi (Rol: İdris)

2017 – Yaşamak Güzel Şey (Rol: Duru Öğretmen / Okul Müdürü)

2018 – Görevimiz Tatil (Rol: Cafer)

2019 – Kapan

2019 – Dert Bende (Rol: Cem)

2020 – Bizum Hoca 2 (Rol: Yunus)

TİYATRO OYUNLARI

2008 – Şah Mat (Rol: Oyuncu) – Duru Tiyatro

2017 – Joseph K. (Rol: Oyuncu) – DasDas Sahne

2023 – Titus Kompleks (Rol: Oyuncu) – DasDas Sahne