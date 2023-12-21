Onur Güvenetam kimdir, kaç yaşında, nereli? Onur Güvenetam'ın mesleği ne?
Küresel medya endüstrisini şekillendiren en etkili 500 iş liderinin yer aldığı Variety500 endeksi, bu yıl yedinci kez açıklandı. Variety 500 listesine giren Onur Güvenatam'ın kariyeri yurttaş tarafından merak edildi. Peki, Onur Güvenetam kimdir, kaç yaşında, nereli?
Variety 500 listesine giren Onur Güvenatam'ın kim olduğu yurttaş tarafından merak konusu hâline geldi. Peki, Onur Güvenetam kimdir, kaç yaşında, nereli? Onur Güvenetam'ın mesleği ne?
ONUR GÜVENETAM KİMDİR?
Onur Güvenetam 1 Ocak 1970 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir.
ONUR GÜVENETAM'IN KARİYER BAŞARILARI NE?
Onur Güvenetam Yalı Çapkını, Ömer, Kırmızı Oda, Camdaki Kız, Masumlar Apartmanı, Vatanım Sensin, Çöp Adam, Atiye, Terzi, Zeytin Ağacı, İstanbullu Gelin gibi dizilerin yapımcısıdır. Onur Güvenetam 2017 yılında Vatanım Sensin, 2021 yılında Camdaki Kız adlı televizyon dizileri ile En İyi Dizi Altın Kelebek Ödülünü aldı.
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