‘Yalı Çapkını’nda flaş gelişme: İlk senarist geri döndü
Yalı Çapkını dizisinin sezon başında senaristi değişmişti. Dizinin ilk senaristlerinden Mehmet Barış Günger’in diziye döneceği bildirildi.
‘Yalı Çapkını’ dizisinde flaş bir gelişme yaşandı. Sezon öncesi ekibe veda edip ‘Yan Oda’ dizisini yazmaya başlayan başarılı senarist Mehmet Barış Günger ekibe geri döndü.
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, geçen sezon boyunca Psikiyatrist Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden yola çıkarak Yalı Çapkını’nı yazan Günger bu hafta eski ekiple bölümü tamamladı, önümüzdeki haftadan itibaren diziyi devralıyor.
Mehmet Barış Günger’in her iki diziyi ekibiyle beraber yazacağı konuşuluyor.
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