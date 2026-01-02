Operasyonda doktor hatası! Aslı Bekiroğlu yaşadığı zor günleri anlattı: 'Miyom ameliyatında yanlışlıkla bağırsağımı kestiler'

"Beni Böyle Sev", "İkimizin Yerine", "Gülümse Yeter", "Yol Arkadaşım", "Jet Sosyete" gibi yapımlarla tanınan ve şimdilerde "Sil Baştan" adlı tiyatro oyununda rol alan Aslı Bekiroğlu, Sibel Arna'nın programına konuk oldu.

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden 30 yaşındaki ünlü isim, kabus dolu günlerini ilk kez anlattı.

"Rahmimden miyom aldırmaya gittim. Rahmimden miyom alırken yanlışlıkla bağırsağımı kestiler 7 santimetre kadar" diyen Bekiroğlu, "Bağırsağımı kestikleri için bir hafta sonra bir ameliyat daha oldum, arada boşluk kalmış orayı diktiler. Sonra bir sızıntı olmuş 6-7 ay kadar bekledik" ifadelerini kullandı.

"İKİ AMELİYAT DAHA OLACAĞIM"

Ünlü oyuncu, sözlerine "En son Ekim ayında bir daha ameliyat oldum. Bu sefer de karnımdaki kasımı aldılar, aşağıya koydular arayı kapatsın diye. Tam tutmadı. O yüzden şimdi de bacağımı kesip içeri koyacaklar. İki tane daha ameliyat olacağım. bir Ocak’ta, bir Mart-Nisan gibi inşallah" diye devam etti.

"BİR SÜRÜ İLAÇ KULLANDIĞIM İÇİN KİLO ALDIM"

Arna'nın "Bu büyük bir doktor hatası değil mi?" sorusuna da yanıt veren Aslı Bekiroğlu, "Tabii canım… Herkes 'Kilo aldın mı, hamile misin?' falan diyor. Evet kilo aldım, bir sürü ilaç kullanıyorum çünkü. Karnımın bir tarafında poşetim var, diğer tarafta da fıtığım patladı" diye konuştu.