Ordu'nun atıl arazilerinde yetişiyor: 34 bin 800 dekar alana ekildi....

Yayınlanma: 09.05.2025 - 17:15

Güncelleme: 09.05.2025 - 17:15

Üreticiler Büyükşehir Belediyesi'nin hem karabuğday tohumu hem de makine desteğini alarak atıl arazilerini tarıma kazandırırken, tarıma açılan atıl arazi miktarı ise 34 bin 800 dekara ulaştı.

Geçen yıl Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Ordu'da ilk kez hem üreticilere alternatif bir gelir kaynağı oluşturmak hem de iç piyasadaki üretime katkı vermek amacıyla deneme amaçlı karabuğday ekimi yapıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin alım garantili ürünlerinden biri olan karabuğday Ordu topraklarına uyum sağlarken verimiyle de üreticilerin yüzünü güldürdü.

BÜYÜKŞEHRİN TOHUM VE MAKİNE DESTEĞİ, ATIL ARAZİLERİ TARIMA KAZANDIRDI

Geçen yıl üreticilerin karabuğday üretiminden memnun kalması ile bu yılda karabuğdaya ilgi arttı. Mesudiye ilçesinde birçok üretici Büyükşehir Belediyesi'nin tohum desteğinden yararlanarak atıl arazilerine karabuğday ekmeye başladı. Karabuğdayın çiçekli bir bitki olması ve arıcılık içinde fayda sağlaması sebebiyle arıcılık ile uğraşan üreticilerde topraklarına karabuğday ekimi gerçekleştirirken bu yıl karabuğdayın üretim alanı 545 dekar olacak