Organ nakli bekleyen ünlü oyuncu Ufuk Özkan son halini paylaştı
Geniş Aile dizisinde Cevahir karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın karaciğer yetmezliği nedeniyle 2 ay içinde organ nakli olması gerektiği ortaya çıkmıştı. Özkan, sosyal medya hesabından son halini paylaştı.
Geniş Aile dizisindeki Cevahir karakteriyle tanınan 48 yaşındaki Ufuk Özkan, son halini sosyal medya hesabından paylaştı.
Özkan söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Son günlerde TV’de, sosyal medyada gösterilenler geçen seneye ait. Karaciğerimle alakalı amonyak zehirlenmesi yaşamıştım tabii diyet vardı abartılı şekilde…
“SON HALİM BUDUR”
Şu an 2’nci evre sirozum. Yarın sağlığımla ilgili tetkikler ve tahlillerden sonra gidişat ile ilgili buralardan bilgi paylaşacağım. Son halim bu şekildedir, yazan arayan herkesle paylaşmak istedim. Merak etmeyin kapının önünden uzaklaşmayacağım. İyi ki varsınız…"
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