Organ nakli bekleyen Ufuk Özkan'dan 'teşekkür' mesajı: 'Minnettarım'

Yayınlanma: 15.07.2023 - 12:13

Güncelleme: 15.07.2023 - 12:14

Yeni projesi için 5-6 kilo vermeyi hedeflerken 17 kilo veren oyuncu Ufuk Özkan'ın yanlış diyet nedeniyle bağışıklık sistemi çöktü. Özkan'ın bir süredir karaciğer yetmezliğiyle mücadele ettiği ve önlem amaçlı organ nakli başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

"İYİ Kİ VARSINIZ"

Karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden ve organ nakli başvurusunda bulunan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bugün sağlığım hakkında çıkan haberler ile ilgili sizlere bir açıklama yapmak istiyorum. Bir süredir karaciğerim ile ilgili problemler yaşıyorum. Organ nakli gerekliliği ihtimaline karşı da tabii ki uzman doktorlar tarafından durumum gözlem altında kontrollerim düzenli olarak yapılıyor. Gelişebilecek süreçler ile ilgili önceden görüşmeler yapılıyor. Sevenlerimden endişe dolu mesajlar aldım ve çok üzüldü. Hayat bizleri hastalıklarla beraber yaşamayı öğrenmek zorunda bırakıyor. Ama yaşadığım bu süreçlerin hiçbir zaman işimi etkilemesine izin vermedim. Bugünden sonra da Allah'ın izniyle böyle bir niyetim yok en kısa zamanda yeni dizi ve filmlerle huzurunuza çıkacağım. Tüm sevgi dolu dua dolu mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Saygı ve Sevgilerimle Ufuk Özkan (abiniz, kardeşiniz) İyi ki varsınız."

"DUALAR İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"



Özkan, sosyal medya hasabından kendisine gelen 'geçmiş olsun' dilekleri için teşekkür etti. Özkan, şu ifadeleri kullandı:

"3 gündür büyüklerim ve küçüklerimden gelen samimi geçmiş olsun dilekleri ve dualar için çok teşekkür ederim. Ayrıca devlet büyüklerimiz, özellikle Sağlık Bakanımız sayın Fahrettin Koca'ya ve bakanlık mensuplarına hastalığım ile alakalı göstermiş oldukları ilgi ve alaka için minnettarım."