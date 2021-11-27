Orhan Gencebay'dan Cengiz Kurtoğlu'na destek: Atalarımızın yolundan devam edeceğiz
Orhan Gencebay, İstanbul Sarıyer’de şarkıcı Cengiz Kurtoğlu'nun iş insanı Mustafa Can'la kavgasına ilişkin açıklama yaptı.
Şarkıcı Cengiz Kurtoğlu, İstanbul Sarıyer'de bir işletmede Mustafa Can'a şiddet uyguladığı iddiasıyla gündeme geldi.
Kavga görüntülerinin de yayınlandığı olayın ardından Mustafa Can, Orhan Gencebay'ın Roman olup olmadığı sormasıyla kavganın çıktığını aktardı.
Orhan Gencebay, kavgaya ilişkin 'Söylemezsem Olmaz' isimli programda açıklamalarda bulundu.
"ATALARIMIZIN YOLUNDAN DEVAM EDECEĞİZ"
Cengiz Kurtoğlu'na destek olan Gencebay, programda şu ifadeleri kullandı;
"Sen bu çirkin olayı düzelttiğin için çok teşekkür ederim. Biz görevimizi yapmaya çalıyoruz, kimsenin önünde durmak istemiyoruz. Cengiz Kurtoğlu'nu çok severim, adamdır...
Aynı hareketi ben de yapardım çok duygulandım. Sağ ol Cengiz. Bu şekilde düşünen herkese teşekkür ederim, saygılarımı iletirim. Sağduyumuz güçlüdür. Türk milletine çok teşekkür ederim, çok değerli bir ülkedir. Bu değerler bizimle devam edecek, atalarımızın yolundan devam edeceğiz."
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