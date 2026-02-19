Orhan Veli Kanık'ın doğup büyüdüğü köşk 80 milyon TL'ye satışa çıkarıldı: Mahalleli 'bu evin restore edilmesini istiyoruz' dedi

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Orhan Veli Kanık’ın 13 Nisan 1914’te doğduğu Beykoz Yalıköy’deki tarihi köşk satışa çıkarıldı.

80 MİLYON LİRAYA SATIŞA ÇIKARILDI

1930’lu yılların başına kadar Orhan Veli ve ailesine ev sahipliği yapan, dönem mimarisini büyük ölçüde koruyan üç katlı ahşap yapının 80 milyon lira bedelle ilana konulduğu belirtildi.

Uzun yıllar konut olarak kullanılan köşkün mevcut sahibi 80 yaşındaki makine mühendisi Osman Özer. Özer’in babası Mustafa Hayrettin Özer’in evi, Orhan Veli’nin kız kardeşi Firuzan Yolyapan’dan satın aldığı, Osman Özer’in de 1945 yılında aynı köşkte doğduğu öğrenildi.

MAHALLE SAKİNLERİ MÜZEYE DÖNÜŞTÜRÜLMESİNİ İSTİYOR

Satış kararı mahallede tartışma yarattı. Mahalle sakinlerinden Ayşenur Uzuner, yapının tarihi bir değer taşıdığını belirterek, belediye ya da ilgili kurumlar tarafından müzeye dönüştürülmesinin daha uygun olacağını söyledi. Uzuner, “Orhan Veli topluma mal olmuş bir sanatçı. Bu ev müze olursa öğrenciler ve gençler için önemli bir kültür mekânı haline gelir” dedi.

Mahallede 60 yılı aşkın süredir yaşayan Adem Nebioğlu da köşkün satılmasını istemediğini belirterek, yapının restore edilerek korunması gerektiğini ifade etti. Nebioğlu, sokağın edebiyatçılarla anıldığını hatırlatarak, “Bu evin restore edilmesini ve yaşatılmasını istiyoruz” diye konuştu.

Mimari ve restorasyon öğrencisi Selim Enes Öz ise Orhan Veli’nin Türk edebiyatı açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek, köşkün müze olarak değerlendirilmesinin hem kültürel hem de eğitsel açıdan doğru bir adım olacağını dile getirdi.

Yaklaşık 40 yıldır mahallede yaşayan Recep Yönlü de satışa karşı olduğunu belirterek, yapının halka kazandırılmasını istedi. Yönlü, “Bir şairin evi kütüphane ya da kültür merkezi olabilir. Restore edilip öğrencilere, halka açılmalı” dedi.

Tarihi köşkün geleceğine ilişkin süreç devam ederken, mahalle sakinleri yapının kültürel miras olarak korunması için yetkililerin devreye girmesini bekliyor.