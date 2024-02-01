Orkideleriniz göz kamaştırsın! İşte orkide bakımının 8 püf noktası...

Yayınlanma: 01.02.2024 - 12:44

Güncelleme: 01.02.2024 - 12:46

Çiçekler evin önce havasını sonra da rengini değiştirir. Hangi çiçek olursa olsun, bir evde kendine köşe bulmuşsa, bir bebek gibi ilgi ve bakım ister. Çiçeklerin en zarifi orkidegiller familyasına ait bir bitki olan orkide de, hoş kokusu, şık duruşu ve renkli yapısıyla evlerde en çok tercih edilen çiçeklerden biridir. Dünyaya yaklaşık 763 cins olarak dağılan orkidenin kabul edilen 28.000 türü vardır. Zarafetin sembolü, sade zevklerin temsilcisi orkide çiçeğinin bakımı belli başlı birtakım püf noktaları içeriyor. Peki orkideye nasıl bakılır? İşte orkide bakımının 8 püf noktası...

ORKİDE TOPRAĞI NASIL OLMALIDIR?

Orkideler için özel karışımlardan meydana gelen toprak türleri bulunmaktadır. Sıklıkla içerisinde trof bulunan toprakların tercih edilmesi önerilmektedir. Orkide çiçeğiyle ilgili internet üzerinden en sık araştırılan konulardan biri orkide dibine ne konur konusudur. Bu çiçek çeşidinin çabuk kurumaması ve çürümemesi için toprağının dibine eğrelti otu, pomza, ağaç kabukları, odun kömürü kırıntıları gibi pek çok farklı madde konulması gerekir.

ORKİDE SAKSILARI NASIL OLMALIDIR?

Orkide saksınızın küçük ve şeffaf olması önem taşımaktadır. Orkide kökleri, büyük alana yayılmayı seven kökler arasında yer almaz. Bu kökler, dar alanda iç içe geçerek güvenli bir ortamda büyümeyi tercih eder. bu nedenle alacağınız saksı eğer büyükse, çiçeğinizin saksıyı beğenmeyip kuruması, çiçeklerini dökmesi gibi sorunlar ortaya çıkacaktır. Orkide saksısının direnaj delikleri olmalıdır. Orkide kökleri, nemli topraktan su almayı sevse de, fazla sulak yerde kalmayı sevmez. Kökler, su içinde uzun süre kalması durumunda çürümeye başlar ve bitki ölür.

ORKİDE NASIL SULANIR?

Orkide çiçeğinin bakımı için sulama oldukça önemlidir. Orkideyi aşırı sulamaktan kaçınmanız gerekir. Zira fazla su köklerinin çürümesine neden olacağından bitkiyi öldürür. Bitkinin sulama zamanı geldiğini toprağına dokunarak anlayabilirsiniz. Eğer toprak nemliyse orkidenin suya ihtiyacı yoktur. Toprak kuruysa onu nemlendirecek miktarda ılık su ile sulamak yeterlidir.

ORKİDE İÇİN İDEAL SICAKLIK VE IŞIK MİKTARI NEDİR?

Orkide için ideal sıcaklık 23-24 derecedir. Ilık, soğuk ya da çok sıcak olmayan bir ortamda yetiştirdiğin orkidelerin çiçek açması da kolaylaşacaktır. Orkide, sıcağı çok sevmese de ışığı sever. Ancak ışığı doğrudan almaları gerekmez. Bu nedenle az güneş alan, güneşin doğrudan gelmediği bir pencerenin önü onun için idealdir. Eğer onu bol güneş alan bir pencerenin önüne koyacaksanız güneş her geldiğinde kalın perdelerini çekmen gerekir. Tüm bunların yanında hiç güneş almayan bir odada orkidenin büyüme şansının çok düşük olduğunu da belirtmem gerekir.

ORKİDE NASIL ÇİÇEKLENDİRİLİR?

Orkide, çiçeklerini döktükten sonra bir müddet durur. Dinlenme fazı olarak da bilinen orkidenin uykusu, ortalama 6-9 ay sürer. Uyku aşamasında kaliteli ve doğru bakım yapılırsa, orkideniz tekrar çiçeklenecektir. Orkidede oluşan sararmış yaprak ve çiçek saplarını, mutlaka steril bir makas yardımıyla temizleyin. Aksi takdirde bitkinin geri kalanı da enfeksiyon kapabilir. Doğru sulama ve ortam koşulları sağlandığında orkidenin çiçek tomurcukları 6-8 hafta içinde oluşmaya başlar. Toplam çiçeklenme süresi ise 5 aydır. Çiçeklerin döküldüğü yerden ya da sararmaya başlayan sapların 2,5 cm altından başlayarak budama işlemini yapabilirsiniz.

ÇİÇEK AÇAN ORKİDEYE NASIL BAKILIR?

Orkide çiçek açtıktan sonra sulamaya ekstra dikkat ederek kökleri korumak birinci görevinizdir. Bunun yanı sıra onu orkide toprağına uygun gübreler aracılığıyla besleyerek çok daha güçlü hale getirebilirsiniz. Son olarak sonbaharda orkide budama işlemini de gerçekleştirerek yeni çiçekler için gerekli ortamı oluşturabilirsiniz. Orkide budama işlemini yaparken sadece kurumuş, sararmış yapraklar ve çiçek dalları kesilir. Bunun dışında derinden kesim yapmamak ve henüz yeşil, sağlıklı kısımları kesmemek oldukça önemlidir.

ORKİDE ÇİÇEK AÇMADIYSA NE YAPILIR?

Bu durumda iki seçeneğiniz bulunmaktadır. Seçeneklerden ilki budamanın yanlış yapılmasına bağlı çiçek açmama sorunudur. Budanmamış orkide çiçek vermez. İkincisi ise vazelinle çiçek açtırma yöntemidir. Bunun için budamanın ardından vazelinle çiçeğinize destek vermeniz gerekmektedir. işlem için orkidenizi ilk olarak uygun boğumdan budayın. Budarken kestiğiniz yeri düz bir şekilde kesmemeye özen gösterin. Çapraz şekilde kestiğiniz alandan aşağı doğru vazelin sürün. Gövde kısmının yeşil boğum kısımlarına vazelin sürerek masaj yapın. Vazelin orkideyi besleyerek daha hızlı çiçek açmasını sağlar. Bunun yanında bu yöntemde toprağınızın temiz olması da gerekmektedir. taze toprak konduktan sonra işlemin yapılması daha hızlı sonuç verir.

KIŞ AYLARINDA ORKİDEYE NASIL BAKILIR?

Kış aylarında evde nem azalır ve hava kurur bu yüzden orkideleriniz için nem makinesi alıp günde 10-15 dakika çalıştırabilirsiniz. Ya da mutfak gibi nemli bir ortamda yemek yaparken yanınıza koyabilirsiniz. Orkide sulama çok önemlidir ve aşırı sulamanın tehlikeleri hafife alınmamalıdır, bu nedenle bu zorluğa nasıl yaklaştığınıza dikkat edin. En iyi ipucu, bitkinizin köklerine bakmaktır. İyi sulanan bir orkidenin dolgun ve yeşil kökleri vardır. Orkidenizin köklerinin kurumaya başladığını fark ederseniz, bitkinize ihtiyaç duyduğu ek nemi vermek için su rutinini biraz ayarlamak isteyebilirsiniz. Eğer orkide petek üstü gibi sıcak hava görecek bir konumdaysa ya da yakında bir klima varsa yer değişimi yapılmalıdır. Orkideniz bozulmaması için başka bir alana konumlandırmalısınız. Eğer sarı yapraklara sahipseniz ya güneş ışığı almıyor ya da yakıcı güneş görüyordur. Problemin nedenini öğrenerek çözümlemeye çalışmalısınız. Güneş ışığının sorun olduğunu düşünmüyorsanız, orkidenizin döllenmesi gerekebilir.