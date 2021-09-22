Orman yangınlarına dikkat çekmek için kafasına geçirdiği tenekeyle performans sergiledi
Şaşırtan performans gösterileri ile dikkat çeken Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukçu bu kez orman yangınları için sahne aldı. Kavukçu, kafasına teneke geçirerek yanmış ağaç dalları ve elleri ile tenekeye vurarak, performans gerçekleştirdi.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, orman yangınlarına dikkati çekmek için başına taktığı teneke kutuyu çaldı.
Kentte özellikle, çevre sorunlarına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli performanslar sergileyen Prof. Dr. Kavukcu, bu kez farklı bir çalışmaya imza attı.
Kavukçu, kent merkezine yakın, daha önce yanan ormanlık alanda, yanmış odun parçaları, taş ve eliyle başına taktığı teneke kutuya vurdu.
Kutuyu zaman zaman eline alıp yine odunla vuran Kavukcu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bunun, orman yangınlarına ilişkin sergilediği 9. performans olduğunu söyledi.
Kavukcu, ormanların geleceğe bırakılması gereken en önemli değerlerden olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Tenekeden çıkardığım bu sesle teneke kafalılık olarak da toplumda oluşmuş bir algıya gönderme yaptım. Bu aynı zamanda yok olan doğanın sonucunda dikkatsizliğin, umursamazlığın ve terörün getirmiş olduğu bir sonuca dövünmenin anlamsızlığı üzerine eleştirel bir dildir."
Kavukçu, insanların ormanlara saygılı olmasını ve orman yangınları konusunda duyarlılık göstermesini istedi.
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